Инстасамка продолжает удалять татуировки

Инстасамка продолжает избавляться от татуировок и призналась, что процесс оказался гораздо тяжелее, чем она ожидала. В соцсетях певица рассказала, что очередной сеанс удаления рисунков стал для неё «ужасно болючей процедурой».

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По словам артистки, она решила полностью свести все татуировки, которые когда-либо набивала. Сейчас рисунки удаляют с рук, ног, плеч и живота.

«Я уже вам говорила и снимала видео о том, что удаляю все свои татуировки. А они у меня есть везде: на руке, на ноге, на плечах, на животе. Спасибо, что я сохранила свое лицо. А ведь я хотела набить там татуировку», — призналась исполнительница.

Инстасамка также раскрыла, как готовится к процедурам. Она использует обезболивающий крем, который ей рекомендовал врач, наносит его толстым слоем и закрывает пленкой примерно за 50 минут до визита в клинику.

Однако, как отметила певица, обезболивание помогает не всегда:

«Не все так гладко, как хотелось бы. Обезбол берется не всегда и не везде», — рассказала артистка.

По словам Инстасамки, болезненные ощущения сохраняются около трёх дней после завершения процедуры.

Ранее мы рассказывали о том, что Инстасамка снова выгнала визажиста во время макияжа.