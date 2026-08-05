Стилист ответил, кому подходят узкие джинсы

Взрослым мужчинам не стоит носить узкие джинсы из-за особенностей телосложения и возрастных границ тренда. Об этом рассказал стилист Владимир Дубинин.

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— Общество сегодня сильно подвержено влиянию социальных сетей. Мужчины и женщины все чаще ориентируются на образы блогеров, музыкантов и селебрити, которые снова начали носить более узкий силуэт, — отметил эксперт.

По мнению специалиста, зауженные модели больше подходят молодым людям до 20 лет. Помимо этого, модель скинни показывает все недостатки. Например, кривизну ног или лишний вес. Дубинин также подчеркнул, что узкие джинсы крайне неудобно носить, одежда сильно сковывает движения.

Дубинин посоветовал мужчинам выбирать комфортную одежду, которая не будет вызывать дискомфорт и соответствовать возрасту, передает Life.ru.

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