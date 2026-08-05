Юлия Ковальчук снялась без макияжа и фильтров

Звезда поделилась с фанатами снимком, который сделал ее любимый муж. Юлия отказалась от макияжа.

Российская певица и телеведущая Юлия Ковальчук вот уже более десяти лет счастлива в браке с Алексеем Чумаковым. Супруги воспитывают двух общих дочек — Амелию и Алисию. Звездная пара предпочитает оберегать детей от лишнего внимания широкой общественности. Публике они их не показывают.

Зато своими личными кадрами артисты делятся с поклонниками довольно часто. Как раз сегодня Юлия разместила в блоге свежую фотографию, которую сделал ее муж. Исполнительница, которой в ноябре исполнится 44 года, позировала абсолютно без макияжа.

«Лучшие фотографии, конечно, делает мой муж, особенно последнюю», — подписала публикацию певица.

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Фанаты высоко оценили натуральный внешний вид исполнительницы. В комментариях под постом появилось множество теплых слов и комплиментов. Подписчики пишут:

«Вы такая красивая», «Как же приятно смотреть на естественную красоту!», «Без мейка просто супер».

Кстати, ранее Юлия Ковальчук делилась с аудиторией и более пикантным снимком. Звезда сцены предстала перед преданными фанатами в купальнике с открытыми плечами.