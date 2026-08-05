Бывшая возлюбленная Тимати раскрыла отношение к критике ее внешности

Российская модель Алена Шишкова раскрыла отношение к критике ее внешности. Своими мыслями на данную тему она Сергея Бойцова в рамках программы «Небесные разговоры».

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати призналась, что смирилась с негативными высказываниями по поводу ее внешнего вида.

«Когда тебя постоянно обсуждают с ног до головы, в какой-то момент ты уже начинаешь сама к себе придираться из-за какой-то ерунды. Вот сейчас мне кто-нибудь скажет, что я страшная. Я скажу: "Ну да и что?"» — заявила она.

При этом манекенщица рассказала, что раньше критика со стороны незнакомых людей ее задевала, из-за чего у нее начались проблемы с едой.

«Я и так худая была. Потом я не заметила, как это вообще перешло в мой образ жизни. До такой степени начинает крыша ехать», — пояснила она.

В настоящее время Шишкова, по ее словам, не обращает внимания на замечания хейтеров.

«Для меня главное — здоровье, хорошо себя чувствовать. Когда ты сама в себе уверена, понимаешь, что неважно, как ты выглядишь, с макияжем или нет, с укладкой или нет», — заключила знаменитость.

В июле 2024 года Шишкова ответила на обвинения в анорексии.