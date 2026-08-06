Наталья Подольская поделилась кадрами в купальнике

Певица Наталья Подольская прыгнула с яхты в море. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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44-летняя Наталья Подольская позировала в розовом пестром купальнике. Певица также отказалась от макияжа и укладки. В кадре она прыгнула с яхты в море, предупредив детей, которые плавали рядом.

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«Смеяться разрешается», — написала певица.

В июле Подольская снялась в голубом комбинезоне с глубоким декольте. Волосы она собрала в хвост и отказалась от макияжа. В подписи к фото певица заявила, что занимается спортом каждый день. Свои тренировки в домашнем спортзале в загородном доме она демонстрирует в соцсетях.

Недавно Подольская показала фигуру в укороченном черном комбинезоне. Образ дополнили белые кроссовки. Волосы певица собрала в низкий хвост и отказалась от макияжа. В кадре она выполняла упражнения из тренировки.