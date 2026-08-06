«Он выглядит потрясающе». Внешность Жан-Клода ван Дамма обсудили в Сети

Американский актер и постановщик боевых сцен бельгийского происхождения Жан-Клод ван Дамм подвергся обсуждению в сети из-за видео топлес. Пост и комментарии появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) пользователя сети с никнеймом @magician__mentalist_mo.

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65-летний артист был запечатлен во время отдыха у бассейна. Он предстал перед камерой в одном полотенце. «Встреча с одним из моих самых больших кумиров — уже была особенным моментом», — подписал публикацию автор ролика.

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Пост набрал семь миллионов просмотров и 35,5 тысячи лайков. Фанаты актера удивились его внешности: «Я так рад, что у него все хорошо. Он величайшая легенда», «Он выглядит потрясающе», «Я всегда буду помнить его ноги», «Он выглядит очень хорошо для своего возраста», «Прекрасный мужчина», «Красавчик».

В июле американский актер Джонни Депп посетил фестиваль Comic-Con в Сан-Диего и удивил поклонников неузнаваемой внешностью.