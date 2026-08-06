Стилист посоветовал самую стильную верхнюю одежду на осень

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, назвал самую стильную верхнюю одежду на осень. Об этом он написал в Telegram-канале.

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«Акцентный мех станет одним из главных трендов предстоящего сезона осень/зима 26. Шапки, шубы, воротники, сумки, обувь — мех будет буквально повсюду», — написал Рогов.

Эксперт рассказывал, что в моду вернулись футболки с номерами из-за побочного эффекта Чемпионата Мира по футболу.

На днях Александр Рогов рассказал, что трендовые украшения-наклейки заменят дорогие ювелирные изделия. Стилист обратил внимание на бренд Julie Kegels, который выпустил стикеры в виде колье, браслетов, колец и сережек. Эксперт заявил, что украшения моментально стали вирусными среди модной публики.

До этого ведущий «Модного приговора» призвал носить плащ или тренч в клетку.

Ранее стилист Рогов назвал самый модный цвет приближающейся осени.