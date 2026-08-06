Семь ошибок, из-за которых дорогие вещи выглядят дешево

Купили дорогую вещь — а выглядит как с распродажи в массмаркете? Деньги потрачены, а гардероб опять не стал как с картинки? Дело не в ценнике, а в том, как вы сочетаете и носите вещи. Даже дизайнерская одежда люксовых брендов не всегда производит то самое впечатление роскоши. Об основных ошибках, почему так происходит, нам рассказала персональный стилист Анна Притчина.

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Ошибка №1: неправильная посадка

Самая частая причина, почему дорогая вещь не смотрится, — посадка. Плечевой шов съехал на бицепс, рукав слишком длинный, брюки собираются в складки на поясе, в пройме чуть узковато.

«Любая вещь, даже за сто тысяч, будет выглядеть дешево, если она не по фигуре. Не гонитесь за XS, лучше возьмите на размер побольше и подгоните одежду под себя: ушить по талии, укоротить рукава, подогнать длину брюк — и "средне" превращается в "как влитое"», — советует стилист.

Ошибка №2: диссонанс в стилистике

Строгие брюки и спортивные беговые кроссовки. Классическое пальто и брюки с неоновым лампасом. Стилевая эклектика требует вкуса и насмотренности, и не всегда гарантированно работает. Если вы носите спортивное и повседневное, бохо и гламур, преппи и гранж, то стилист советует изучать базу этих стилевых направлений и то, как гармонично сочетать их между собой. Или выбирайте безопасную базу.

Ошибка №3: дисбаланс объемов и пропорций

Слишком маленькая сумочка рядом с объемным пальто. Тяжелый массивный верх и тонкие ножки в крошечных туфлях. Крупный контрастный принт на миниатюрной фигуре. Все это нарушает пропорции. Стилист:

«В дорогом образе объемы должны быть сбалансированы: если верх широкий, низ должен быть устойчивым. Если вы невысокого роста — крупные аксессуары могут работать, но принты лучше брать мельче. Одежда не должна смотреться, будто она с чужого плеча».

Ошибка №4: перегруженность образа

Слишком много аксессуаров, слоев, цветов, фактур — и даже самая дорогая одежда выглядит слишком. По словам нашего эксперта, мозг не успевает считать качество: он видит хаос. В дорогом образе всегда есть воздух, паузы. Один-два акцента, остальное — фон. Яркий пиджак — спокойная сумка. Крупные серьги — без колье. Просто, но не просто.

Ошибка №5: плохое состояние вещей

Катышки, вытянутые локти, потертости и торчащая нитка убьют любой бюджет. Дорогая вещь требует ухода.

«Шерстяной пиджак нельзя носить два дня подряд, кашемир нужно чистить, обувь — протирать и менять набойки. Если этого не делать, даже "люкс" выглядит как вещь, примерявшаяся на картонке», — подчеркивает стилист.

Ошибка №6: неактуальные модели

Мода меняется быстро. Это не значит, что нужно менять все вещи каждый год, достаточно освежить образ: сменить обувь, добавить актуальные аксессуары, выбрать правильный силуэт. Но если совсем не держать руку на пульсе времени и одеваться по привычке 15-летней давности, это будет считываться.

Ошибка №7: неверное сочетание по цвету и фактуре

Шерсть и атлас могут выглядеть роскошно, если у них есть общая цветовая база. А могут — как случайный набор предметов.

«Дорогой оттенок становится блеклым рядом с неправильным соседом. У принтов и фактур должно быть что-то общее. Если не уверены — берите соседние по цветовому кругу оттенки, нейтралы или монохром», — советует Ирина.

Чтобы дорогая вещь действительно работала в гардеробе, смотрите на нее не через цену, а через практические вопросы.

Качество материала: состав и плотность.

состав и плотность. Посадка: готовы ли вы ее ушить?

готовы ли вы ее ушить? Актуальность фасона: силуэт не должен быть откровенно устаревшим.

силуэт не должен быть откровенно устаревшим. Фигура: насколько вещь гармонична вашим пропорциям.

насколько вещь гармонична вашим пропорциям. Сочетаемость: есть ли в гардеробе вещи, с которыми вы ее наденете? Если нет — придется покупать еще, а это уже не инвестиция.

Звучит сложно, но именно так создается впечатление той самой идеальной вещи. Часто на практике оказывается, что настоящее дорого — это время на поиск, внимательность к нюансам и развитие хорошего вкуса, а вовсе не деньги.