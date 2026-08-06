Что такое тейпы для лица и как их правильно использовать

Наверняка вы не раз замечали разноцветные эластичные ленты, наклеенные на плечи, колени, спину или шею спортсменов. Это тейпы — специальные пластыри, которые много лет применяются в спортивной медицине и реабилитации для поддержки мышц, уменьшения нагрузки на ткани и восстановления после травм.

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Со временем методику адаптировали для косметологии. Сегодня тейпы используют для уменьшения отечности, расслабления мимических мышц и визуальной коррекции контуров лица. Однако далеко не все понимают, как они работают, каких результатов позволяют добиться и как правильно их использовать. Так что, давайте разбираться и поможет нам в этом косметолог и дерматовенеролог Галина Глухова.

Что такое тейпы для лица

Тейпы для лица — это эластичные хлопковые или шелковые ленты с гипоаллергенным акриловым клеем. Изначально их разработали для спортивной медицины и реабилитации, где они использовались для поддержки мышц и суставов. Позже методику адаптировали для косметологии.

«После наклеивания тейп слегка приподнимает кожу над расположенными глубже тканями. Благодаря этому уменьшается давление на мелкие кровеносные и лимфатические сосуды, улучшается движение жидкости в тканях и снижается мышечное напряжение. Сама лента не содержит никаких активных компонентов и оказывает исключительно механическое воздействие», — говорит Галина.

Как работают тейпы

Во время мимики эластичная лента мягко взаимодействует с кожей, поддерживая ткани в заданном положении. За счет этого улучшается лимфоотток, уменьшается застой жидкости и становятся менее заметными отеки. Одновременно снижается напряжение отдельных мимических мышц, которые участвуют в образовании привычных заломов.

«Тейпы не заполняют морщины, не стимулируют выработку коллагена и не заменяют косметологические процедуры. Их действие связано главным образом с временным улучшением микроциркуляции, лимфодренажа и расслаблением мышц», — комментирует эксперт.

При правильном использовании тейпы позволяют:

уменьшить утреннюю отечность лица и области вокруг глаз;

улучшить лимфодренаж и микроциркуляцию;

расслабить перенапряженные мимические мышцы;

сделать менее заметными поверхностные мимические морщины;

временно уменьшить выраженность межбровных и лобных заломов;

визуально сделать контуры лица более четкими;

снизить привычное напряжение мышц у людей, которые часто хмурятся или щурятся;

ускорить восстановление тканей после некоторых травм и процедур, если это рекомендовано специалистом.

Полученный результат сохраняется недолго, обычно от нескольких часов до суток, в зависимости от выраженности отеков, состояния кожи и особенностей организма. При регулярном тейпировании изменения могут стать более заметными, однако методика не останавливает возрастные процессы и не устраняет глубокие морщины или выраженное провисание тканей.

Какие тейпы подходят для лица

Для лица подходят только специальные косметические тейпы. Они отличаются мягкой основой, умеренной степенью растяжения и клеевым слоем, рассчитанным на чувствительную кожу.

«Перед первым использованием желательно провести тест на индивидуальную чувствительность. Для этого небольшой фрагмент ленты наклеивают на внутреннюю сторону предплечья или за ухом на сутки. Если за это время не появились зуд, выраженное покраснение или раздражение, тейпы можно использовать на лице», — отмечает косметолог.

Обычные медицинские пластыри или другие липкие материалы для этой процедуры не подходят. Они не обладают необходимой эластичностью и могут травмировать кожу при снятии.

Как правильно пользоваться тейпами

Чтобы процедура принесла ожидаемый результат, соблюдайте несколько правил.

Тщательно очистите и полностью высушите кожу перед наклеиванием.

Не наносите под тейпы кремы и масла, если они не успели полностью впитаться.

Заранее нарежьте полоски нужной формы и закруглите их уголки.

Наклеивайте ленты по массажным линиям и направлению лимфотока.

Не растягивайте тейп слишком сильно — он должен лишь слегка приподнимать кожу.

После фиксации аккуратно разгладьте ленту пальцами, чтобы клей лучше закрепился.

При первом применении не оставляйте тейпы на длительное время, чтобы оценить реакцию кожи.

Снимайте ленты медленно, без резких движений, придерживая кожу. При необходимости можно предварительно смочить тейп мицеллярной водой или косметическим маслом.

Важно! Тейпы нельзя наклеивать на поврежденную кожу, воспаления, открытые раны и участки с признаками инфекционного процесса.

В идеале, сначала посмотреть несколько видео, как правильно наклеивать тейпы на лицо или обратиться к специалисту, который научит вас это делать самостоятельно.

Тейпирование может стать полезным дополнением к домашнему уходу, если использовать его правильно и не ждать кардинального омоложения. Оно помогает уменьшить отечность, расслабить мимические мышцы и временно сделать лицо более свежим. Однако выраженные возрастные изменения, глубокие морщины и потерю упругости кожи методика устранить не способна.