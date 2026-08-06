Ксения Собчак выложила фото в бикини

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак снялась в купальнике. Знаменитость поделилась фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Ксения Собчак показала, как проходит ее отдых за границей. На одном из кадров журналистка позировала в лифе бикини, который дополнила соломенной шляпой и солнцезащитными очками. Телеведущая предстала с собранными в пучок волосами и без макияжа на пляже.

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«Если я вам этого не скажу — никто больше не скажет. До конца лета осталось 27 дней», — подписала фото знаменитость.

28 июля Собчак встретилась на юге Франции с подругами Оксаной Бондаренко, Ириной Вольской, Маликой Азимовой и Ириной Зарьковой. Журналистка позировала в разноцветном полосатом купальнике, который сочетала с голубыми шортами, желтыми сандалиями, черным козырьком, солнцезащитными очками и бусами. Телеведущая убрала волосы под головной убор и отказалась от макияжа.

До этого Собчак вышла в свет в черном топе с декольте, который дополнила юбкой Dries Van Noten, бело-черным халатом Haider Ackermann с красными пятнами, туфлями Maison Margiela, массивными серьгами и колье с сердцем Saint Laurent.