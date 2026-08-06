Валя Карнавал попозировала в облегающем мини-платье

Блогерша и певица Валя Карнавал продемонстрировала фигуру в мини-платье. Знаменитость поделилась фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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24-летняя Валя Карнавал позировала перед камерой в красном облегающем мини-платье. Блогерша предстала с распущенными волосами на фоне бассейна с пальмами.

19 июля Карнавал появилась на финале Чемпионата мира по футболу в США. Исполнительница снялась на трибуне стадиона MetLife Stadium в Ист-Ратерфорде, где выступили артисты Шакира, Мадонна и Джастин Бибер. Блогерша была запечатлена в футболке в поддержку команды Аргентины. Знаменитость позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах с темно-розовой помадой.

До этого сообщалось, что Карнавал задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) более 154 тыс. рублей. Как утверждал Telegram-канал «Звездач», долг перед налоговой образовался у компании ООО «Карнити», через которую знаменитость продвигает свой бренд. Эта организация, занимающаяся розничной онлайн-торговлей, была зарегистрирована в августе 2025 года.