Ведущая Светлана Бондарчук снялась в коротких рваных шортах

Экс-супруга режиссера Федора Бондарчука Светлана снялась в коротких шортах. Телеведущая опубликовала фото в Instagram. 57-летняя Светлана Бондарчук предстала перед камерой в черной футболке, которую дополнила короткими рваными шортами и массивными серьгами. Телеведущая позировала с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле у бассейна. 25 июля Бондарчук посетила фестиваль DREAM Fest в Баку. Знаменитость предпочла для выхода черное "голое" платье с длинным шлейфом. Волосы ведущей собрали в низкий аккуратный пучок и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками и помадой. С 2020 года блогер замужем за продюсером Сергеем Харченко. Супруги 15 августа 2023 года сообщили о пополнении в семье. Телеведущая опубликовала в личном блоге фото с мальчиком и отметила, что ребенку уже полгода. Петра выносила и родила суррогатная мать. По словам звезды, она получила достаточно бестактных комментариев по этому поводу, но не собирается за что-то оправдываться перед незнакомыми людьми.

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