"Если нужно быстро сбросить вес, этот способ вам подойдет"

В преддверии лета и пляжного сезона многие издания пишут советы о том, как сбросить лишние килограммы. Помимо разнообразных диет и комплексов спортивных упражнений в СМИ предлагают опробовать популярные типы питания. Одним из наиболее распространенных способов похудеть считается отказ от пищи после 18:00. Редакция “Рамблера” провела эксперимент и делится своим опытом о том, можно ли похудеть, если перестать есть после 18:00.

Я всегда была недовольна своей фигурой, но я не могу назвать себя толстой, скорее полной. Основной моей проблемной зоной я считаю низ живота и бока, у меня есть так называемый “спасательный круг”. Я перепробовала много диет, но мне подошли те, на которых нужно совсем голодать, а также вес помогал сбросить серьезный подсчет калорий, белков, жиров и углеводов, но это мне тоже не подошло. Не всегда есть возможность взвесить свою порцию и правильно рассчитать калории.

Кроме того, мне всегда было интересно правильно выстроить свой режим приема пищи. Из-за ограниченного времени необходимо питаться в одно и то же время.

Первая неделя

В первые дни было очень тяжело, так как уже год я не придерживалась никаких диет и не ограничивала себя в питании. На ночь я могла спокойно съесть пачку чипсов под фильм или сериал, а теперь это запрещено. Кроме того, приходилось ужинать на работе, так как домой я возвращаюсь довольно поздно. А еще на выходных пришлось отказаться от посиделок с друзьями в кафе. По ночам живот сильно урчал и я пила воду или чай - чаще всего это помогало.

В первые три дня было очень тяжело даже засыпать от голода, но я держалась и знала, что организм скоро привыкнет.

Вторая неделя

Я привыкла покупать готовую еду, так как не всегда удобно брать с собой на работу кучу контейнеров, но и от этой привычки пришлось отказаться. Я стала закупаться в магазинах и готовить на неделю вперед. Я удивилась, но на второй неделе организм уже начал привыкать и я не так сильно страдала от голода по ночам. Еще я заметила, что привыкла завтракать поздно или не завтракать вообще - обходилась одним сендвичем и соком. Даже, если я не ела вечером, с утра меня подташнивало. Теперь это чувство прошло и я просыпаюсь уже голодная, а завтрак помогает зарядиться на день.

Еще одно положительное свойство - я не ложилась спать с полным животом еды и избавилась от чувства тяжести в желудке. Иногда это тоже мешало спать.

Третья неделя

Единственный дискомфорт, который я заметила на третьей неделе такого питания - невозможность адаптировать его под режим дня. Иногда мне приходилось ложиться довольно поздно - в час или два ночи. В таких случаях было очень тяжело терпеть и не сорваться, но мне было интересно продолжать эксперимент, что стало своеобразной мотивацией для меня. В обычных условиях для продолжения эксперимента мне бы не хватило силы воли, скажу честно. Возможно, для этого нужен какой--то спор с подругой или можно поставить себе определенный дедлайн и вознаграждение за него. Например, если вы сможете так питаться месяц, то купите себе дорогую вещь.

Выводы

Спустя три недели такого типа питания я не заметила сильных изменений своего тела. Немного подтянулся живот, но это были единственные изменения, которые я увидела в зеркале. Также спустя три недели я взвесилась и результат меня приятно удивил: я увидела минус четыре килограмма. Однако меня расстроило то, что тело не стало красивее.

Говоря о том, насколько это тяжело, могу смело сказать, что если вы никогда не сидели на диетах или у вас нет мотивации, то будет тяжело. Если вы захотите попробовать такой способ похудения, советую вам найти хороший стимул для этого.

В целом за три недели эксперимента я осталась недовольна своим телом, несмотря на то, что мой вес уменьшился. Когда я сидела на других диетах, я видела гораздо более выраженный результат за такие же сроки. Если нужно быстро сбросить вес, этот способ вам подойдет.

Мнение эксперта

Попов Александр сертифицированный нутрициолог, студент Александра Мирошникова - кандидата биологических наук, доцент кафедры «спортивная медицина» РГУФКСМиТ, профессор РАЕ

Прекращать есть после 18 это очень очень старая школа, но и она имеет место быть, при похудении. Для начала нужно разобраться в причине лишнего веса, это может быть гормональный сбой, переедание или недоедание. Также нужно понимать, что лишний вес может появиться из-за жира или из-за избытка воды в организме. Выравнивать водно-солевой баланс намного сложнее, чем сжигать жир. Не есть после 18:00 — стратегия далеко не для всех. Если у человека гормональный сбой, а он перестает есть после 18, это все равно, что лечить головную боль мазью от ушибов.

Для запуска процесса жиросжигания, не кушать после 18 не достаточно! Это довольно сложный процесс, который требует терпения и дисциплины. Наш организм очень неохотно будет расходовать жиры, в качестве источника энергии. Иногда отсутствие еды после 18:00 может привести к ожирению.