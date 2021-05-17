Эксперимент редакции: к чему привел отказ от кофе

Споры о пользе и вреде кофе не утихают уже в течение многих лет. С одной стороны напиток обвиняют в том, что он повышает артериальное давление, негативно сказывается на состоянии кожи и даже может спровоцировать язву желудка. С другой стороны, результаты исследований показали, что ежедневно употребляя кофе, человек может снизить риск преждевременной смерти более чем на 10%. К положительным результатам отказа от кофеина также относят улучшение качества сна, настроения и даже снижение веса. Редактор “Рамблера” решила проверить, к чему на самом деле приведет отказ от кофе на месяц.

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Не могу назвать себя кофеманом, но большая чашка кофе с утра давно стала моим ритуалом. Обязательно с молоком. В особо трудные дни взбодриться помогали еще одна-две чашки кофе в течение дня. Решившись на эксперимент, была уверена, что легко откажусь от кофеина и в общем-то никаких изменений не почувствую, на самом деле все оказалось совсем не так.

Первая неделя

Первый день отказа от кофе прошел на удивление хорошо. Наверное, сказался энтузиазм, с которым я приступила к эксперименту. Да еще и солнце за окном, погода чудесная, жизнь хороша и без кофе.

А вот дальше стало сложнее. Начала болеть голова. Поначалу я не связала эту неприятность с отказом от кофеина, но позже заподозрила, что дело именно в этом. И оказалась права. Резкий отказ от кофе вполне может привести к головным болям. Организм, лишаясь адреналина и дофамина, не успевает приспособиться к новым условиям. Вместо этих гормонов на мозг начинает усиленно действовать аденозин, ответственный за усталость и покой. Он вызывает изменения в химическом составе мозга, что, в свою очередь, приводит к головным болям.

Период адаптации длился несколько дней, после чего головные боли мучить меня перестали.

Наверно, это недомогание и стало самым большим неприятным последствием отказа от кофе в первую неделю. С не слишком хорошим настроением и периодически возникающей вялостью смириться оказалось намного проще.

Вторая неделя

Эта неделя эксперимента принесла первые положительные результаты. Я обратила внимание на то, что у меня наладился сон. Если раньше я часто не могла заснуть и долго ворочалась в кровати, то с отказом от кофе эта проблема перестала меня беспокоить. И дело тут снова в гормонах. Переизбыток кортизола и адреналина, выработке которых способствует кофеин, ухудшает качество сна и может вызвать бессонницу.

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Кстати, надо отметить, что и просыпаться по утрам стало значительно легче. Я с удивлением поняла, что бодрости и энергии мне вполне хватает и без кофе.

Третья неделя

На этой неделе меня ожидал еще один приятный бонус отказа от кофе. Положительные результаты эксперимента я заметила в буквальном смысле слова на лице. Не могу сказать, что моя кожа когда-либо доставляла мне большие неудобства (она никогда не была проблемной), но я отметила, что цвет лица стал значительно ровнее, исчезли синяки под глазами. Порадовалась и перестала пользоваться пудрой.

Четвертая неделя

Последняя неделя эксперимента далась уже очень легко. Я привыкла обходиться без кофе и поняла, что он вовсе не давал мне больше бодрости и энергии по утрам. Ну, может быть, лишь на крайне непродолжительное время. Еще я заметила, что с отказом от кофеина стала менее раздражительна, более спокойна (насколько это возможно при моем характере) и в целом стала чувствовать себя лучше.