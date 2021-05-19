Эксперимент редакции: "Я экономлю на продуктах и отлично живу"

Если вы живете с кем-то, то большую часть ваших расходов составляют деньги на еду. Редактор "Рамблера" решила встать на путь борьбы со съедающей бюджет графой "продукты" и поделилась своим экспериментом.

На самом деле, в этом эксперименте я живу уже достаточно долгое время. И пришла я к нему путем проб и ошибок. В какой-то момент я начала замечать, что а) покупка продуктов занимает уж очень много времени и сил, б) когда мы ходим в магазин физически, то постоянно что-то забываем и докупаем в течение недели, хотя ходим со списком, в) конкретно сейчас в магазин ходить не очень хочется из-за коронавируса.

В итоге, я выявила для себя идеальный метод закупок и хочу поделиться им с вами.

Где покупать

Доставок продуктов сейчас очень много, причем доставляют как сетевые магазины, так и рынки. Безусловно, у брендов есть разные наценки за доставку, но в некоторых их практически нет. Поэтому прежде чем закупаться, попробуйте собрать корзины в разных местах и выберете наиболее удобный для вас сервис.

В чем плюсы? Есть время подумать перед компьютером, что надо, а что не надо. Вы можете отсортировать условные помидоры по цене и выбрать самую приятную. Счастье не волочить до дома тяжеленные пакеты, ведь иногда вес покупки доходит до 30 килограммов.

Конечно, в небольших городах доставок нет и за продуктами придется ехать самому. В таком случае, едем на рынок. Там продукты качественнее, дешевле и до сих пор можно торговаться.

Система

Я заказываю продукты примерно три раза в месяц и больше не хожу в магазин вообще. Один заказ всегда большой, он включает заморозку, консервированную кукурузу и прочие продукты, которые долго хранятся. Скажем так, это базовый набор.

Два других заказа примерно в два раза меньше и обеспечивают наполнение продуктов, которые портятся. Например, овощи, зелень, продукты под какие-то конкретные блюда.

В доме есть правило не заказывать и не докупать новые продукты, пока в холодильнике еще есть еда. То есть, если помидоры и огурцы уже съедены, а морковь и капуста еще осталась, значит мы едим салат из моркови и капусты.

В чем плюсы? Я практически не выбрасываю еду. Признаемся честно, обычно люди выбрасывают очень много продуктов, которые испортились и остались забытыми. Таким образом, мы просто выбрасываем деньги на ветер. К тому же, мы едим разнообразную еду. На простом примере я показала, как человек получает два вида салата вместо одного.

Меню

Не заказывайте еду просто так. Подумайте о том, какие у вас планы на неделю, какая занятость и какие блюда вы теоретически готовы приготовить. Например, я знаю, что буду занята и мне проще готовить долгоиграющие блюда: сварить борщ и сделать рис карри, которые можно есть несколько дней.

Когда график будет более свободным, я возможно захочу испечь торт и делать смузи по утрам. Продумывая меню, вы опять же следите за тем, чтобы все продукты использовались. А еще вы относитесь с заботой к себе и своим ресурсам. Потому что нет ничего хуже, чем женщина, у которой горит дедлайн на работе и стек на сковородке.