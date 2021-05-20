"Я жила с чудовищем": как психолог разрушил мои отношения

В женском глянце часто пишут, что психолог может изменить жизнь. Даже если проблемы не очевидны, разбираясь с мыслями, начинаешь вытаскивать то, что скрыто. Так специалист по душевным болям изменил жизнь нашего редактора, но в какую сторону, сразу и не поймешь.

Мне всегда казалось, что у нас хорошая пара. Он — спортсмен и красавец, да и я пользовалась мужским вниманием, учеба, работа, все при мне. Было приятно, что брутальный мужчина рядом со мной становится нежным. Он ухаживал, дарил цветы, никогда не давал поводов для ревности, наоборот — всегда очень внимательно относился ко мне, встречал и забирал с работы, постоянно писал, не давал гулять одной.

Мы были вместе около четырех лет, за это время несколько раз расходились. У него был вспыльчивый характер, он как раз ревновал из пустоты. Тут стоит отметить, что и я человек моногамный до мозга и костей, я не то чтобы не смотрела ни на кого ради отговорки, мне и правда неинтересно, если я влюблена. А я очень его любила.

Но он ревновал, мог разозлиться на коллегу по работе, знакомого или даже прохожего за то, что провел взглядом или сказал комплимент. Доходило до драк на улице. При этом в мою сторону агрессии не было никогда. Ну, может только крики. Конечно, мне было стыдно и страшно, но в то же время я чувствовала себя исключительной.

Расходились мы тоже странно. Он вдруг исчезал, потом появлялся с цветами и вымаливал прощение. В какой-то момент даже мои родители начали говорить, что это странно, но ничего не имели против. Он клялся, что ему надо было побыть одному. Мы списывали это на то, что в его семье родители тоже несколько раз разводились и женились, плохой пример. Но это было, конечно же, больно каждый раз. Я не понимала, за что он так со мной поступает, плакала. Но сильно любила и прощала.

Честно говоря, его трудно было не простить. Он приходил с цветами, такой красивый, говорил о семье. Если моя обида не проходила сразу, устраивал концерты и ходил за мной по пятам. Мне казалось, что я живу в сериале, то страдаю, то счастлива до небес.

В какое-то из расставаний подруга подарила мне сеанс психолога. Со мной разговаривала приятная женщина средних лет, спрашивала про самочувствие, отношения и детство. Сначала мне показалось, что это даже увлекательно, обсуждать свою жизнь. Я решила походить пробные пару месяцев и за это время моя жизнь круто изменилась.

Терапевт подсветила ситуации, которые казались мне обычными. Например, что молодой человек скрывал меня от своих друзей и не давал видеться с моими, только с полным отчетом о передвижении. То, что казалось мне заботой, обернулось чем-то иным. Обсуждая наши расставания, я много плакала, ведь в его поведении прослеживалось что-то насильственное. Он будто мучил меня, заставляя страдать. Появлялся и исчезал.

Да и я сама оказалась зависима от него. За все время нашего общения со мной осталась только подруга и он. Я была полностью изолирована от общества. Он вечно говорил мне, что я недостаточно хороша. Поэтому, когда мы расставались, я бежала обновлять гардероб, красить волосы и читать книги. Я жадно впитывала жизнь, пытаясь стать еще лучше. Но для себя ли? Или для того, чтобы он вернулся?

Его жутко бесили мои занятия и попытки отвоевать свободу. Он бил стаканы, хлопал дверьми во время ссор, заставлял постоянно готовить и убираться в его доме. Хотя мы даже не жили вместе!

Однажды мы сидели в кафе, он выхватил мой телефон, разбил его и начал меня оскорблять. Потом выбежал из заведения, а меня спустил с лестницы. Я даже не понимала, что происходит. А он смеялся надо мной и не давал никому увезти меня. Силой довез до дома и растворился.

Когда я вновь встретилась с психологом, то рыдала и обвиняла ее во всем. Я говорила, что это она виновата, что разрушила мою жизнь, что настроила против него. В тот момент я вдруг поняла, с кем встречалась. Я поняла, что жила с чудовищем, который убивал меня своим равнодушием и душил вниманием.

Через пару недель мы снова встретились, он принес мне новый телефон, сказав о том, что хочет быть вместе всегда. Я хотела умереть в тот момент, я любила его, но сказала, что ухожу. Он схватил меня за руку так сильно, что остался синяк. В какой-то момент я просто вырвалась и убежала. По нему было видно, что ему больно. Может он и любил меня, просто чего-то не умел.