«Караулила мусоровоз»: как я начала сортировать отходы

Экология, избыточное потребление и мусор — одни из самых тиражируемых тем сегодня. Согласно докладу Greenpeace , в России 90% отходов попадают на свалки и только 7% перерабатываются. Такими темпами через три года в одной трети регионов страны на мусорных полигонах не останется места. Сортировка отходов пока не так распространена среди жителей, однако многие пытаются вести более осознанный образ жизни. Редактор «Рамблера» проверила на себе, так ли это сложно на самом деле.

Фото: РИА Новости РИА Новости

То, что сортировать мусор, — это важно и несложно, мне, на удивление, показали своим примером родители. Из-за выброшенной не туда бутылки молока в моей семье можно было и поссориться. Я объясняю это отсутствием мусоропровода и, соответственно, лени выходить на улицу: кому-то все равно приходилось выносить мусор, а в какой контейнер его бросать — уже дело привычки.

Боролась с «Жилищником» и караулила мусоровоз

Проблемы начались, когда я переехала жить в новый район на юго-западе Москвы. С 2020 года в городе, согласно указу мэра о раздельном сборе , везде должны были появиться площадки с контейнерами для смешанных отходов и вторсырья. С января проводилась активная информационная кампания о важности переработки пластика, потраченном бюджете и вообще о том, что Москва — один из самых прогрессивных городов мира, в котором нет мусорной проблемы.

И я была убеждена, что инициатива классная, и система сработает, сформировав со временем у людей привычку не кидать все в одну кучу. Но на окраине Москвы так не считали. Через несколько дней после переезда я попыталась выкинуть собранный пластик, но не нашла, куда. На контейнерных площадках по всему району не было ни одного бака для вторсырья.

Так началась моя борьба с «Жилищником». Я написала обращение о нарушении на портале «Наш город», через неделю мне пришел ответ, что проблема исправлена. Но на самом деле сотрудники организации переставили контейнер на площадку, сделали фото для отчетности, а затем снова его убрали. Классическая российская история. Пришлось написать еще одно обращение, а потом снова еще одно, потому что схема повторялась, а дворники смеялись мне в лицо: «Контейнеров просто нет». Проблема казалась мне больше, чем просто отсутствие баков: если нет и не было контейнеров, значит в целом не налажен процесс вывоза мусора, а этим занимается уже подрядная организация.

Разборки (с моей стороны просто раздражающее ожидание) затянулись на месяц. Все это время мусор копился у меня на балконе, а я кипела от злости, потому что была убеждена, что у меня есть на это право. Я плачу налоги и коммунальные услуги, на проект выделен бюджет, а на проблему не реагируют.

Я написала письмо на почту «Жилищника» с описанием проблемы (дозвониться, конечно же, не вышло) и уже собиралась идти на прием к местному депутату, как из «Нашего города» пришел ответ от Объединения административно-технических инспекций Москвы о том, что проведена проверка и нарушители будут наказаны. Тот день я отмечала.

скрин с портала "Наш город"

Но после маленькой победы в мыслях логично возник навязчивый вопрос: а вдруг все вывозят в одной машине?

В семь утра, сидя у окна, я караулила мусоровоз, чтобы проверить, не сваливают ли все в одно место.

Звучит смешно и абсурдно, но, столкнувшись с тем, как работает система, доверять ей не получалось. В моем дворе мусор действительно теперь вывозили раздельно. Отследить, что с ним происходит дальше, и попасть на перерабатывающий завод просто так нельзя, но все, что от меня зависело, я сделала. Контейнеры были, мусор вывозили, остальное — моя личная ответственность.

Конечно, можно было найти и другие пункты приема вторсырья, в Москве их немало, но если мне самой было бы сложно найти время и поехать куда-то с охапкой мусора, то у моих соседей точно есть заботы более близкие и приоритетные, чем спасение планеты от пластика. И это нормально.

Для формирования экокультуры нужно время и доступность инфраструктуры.

Я умру, а стакан останется

Я предпринимала попытки начать сортировать мусор еще несколько лет назад, когда после мероприятий на работе собирала и мыла все одноразовые контейнеры, чтобы потом сдать на переработку (тогда площадок для вторсырья не было даже в центре). Но в какой-то день уборщица нашла и выкинула все, что было накоплено месяцами. Не нарочно одним поступком она обесценила все мои усилия. А для того, чтобы мыть посуду за кем-то, кроме себя, нужны, как минимум, деньги или родственные связи. На этом моя история с сортировкой мусора закончилась, и вернулась я к ней только спустя годы.

На этот раз я решила не впадать в крайности и не замахиваться на очистку мирового океана, а просто посмотреть на содержимое своего мусорного ведра. У нас есть проблема пренебрежительного отношения к мусору: выкинуть и забыть, «это не мое». Но на самом деле отходы — это масштабная угроза и одновременно ресурс, а их сортировка — инвестиция в будущее и игра, в которой каждый раз ты побеждаешь.

Мне помогла начать сортировать мусор и более осознанно относиться к потреблению очень простая и отрезвляющая мысль: я использую пластиковый стакан пятнадцать секунд, а разлагается он почти тысячу лет.

То есть я умру, умрут мои потомки, а стакан, из которого я попила воды в офисе, останется на свалке на долгие годы.

Некрасивый быт

Пока я сортирую мусор только на две категории: смешанные отходы (остатки пищи, предметы личной гигиены, использованный наполнитель кота и все то, что пока не перерабатывается) и вторсырье (пластик, стекло, бумага, металл, тетрапак). Еще я собираю крышки. Их перерабатывают отдельно от остального пластика. Например, в Польше из крышек делают протезы, а у нас существует проект «Добрые крышечки», средства от которого идут на помощь детям. За несколько месяцев у меня накопилась почти половина пятилитровой бутылки.

из личного архива

У меня нет в квартире отдельного контейнера для вторсырья: я ставлю пакет в коридоре у входной двери. Выглядит он некрасиво, но зато служит напоминанием, что пора вынести мусор, а гости при виде моей домашней экосвалки всегда отмечают: «Классно, ты сортируешь мусор», — а это меня подбадривает. Некоторые упаковки я оставляю, чтобы потом повторно использовать в быту. Например, в пластиковые коробки из-под грибов я складываю лук, а некоторые бутылки из-под вина планирую использовать в качестве подсвечников.