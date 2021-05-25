Более того, онлайн-знакомства отнюдь не всегда синонимичны "отношениям без обязательств" – очень многие пары, познакомившиеся в Сети, впоследствии становятся мужем и женой. По данным Института исследований мозга, каждая шестая замужняя пара познакомилась в интернете. Кроме того, более 80% опрошенных пользователей популярного приложения для знакомств, сообщили, что используют сервис для создания семьи или как минимум поиска долгосрочных отношений.

Редактор "Рамблера" впервые установила приложение для знакомств, чтобы устроить марафон свиданий и на себе проверить его эффективность.

Долгое время поиск партнера в интернете вызывал у меня лишь скептические чувства. Ведь по факту ты приходишь в приложение, как в магазин, – перед тобой витрина с десятками лиц и тел, выбирай любое. Все искусственное и циничное, никакой романтики. Мне же хотелось встретить своего мужчину спонтанно.

Но в какой-то момент после многочисленных неудач на личном и уговоров подруг я отчаялась и решила найти любовь в Сети. Скачала дэйтинг-приложение, опубликовала несколько удачных фото, в описании подчеркнула, что не ищу знакомств на одну ночь.

К несчастью, как оказалось, у многих пользователей навык чтения отсутствует. За неделю мне поступило порядка 10 сообщений от разных адресантов следующего содержания:

"Малышка, приходи на ужин"

"Как насчет ни к чему не обязывающего ночного времяпрепровождения?"

"Ты в километре от меня, может, зайдешь в гости?".

Однако нашлись и более приятные собеседники, которым я в целях эксперимента назначала свидания после нескольких часов общения.

Свидание 1: Жадный пилот

27-летний Артем привлек меня своей благородной профессией –пилот известной авиакомпании. Фотографии в Instagram подтверждали его слова о сфере деятельности, так что сомнений на этот счет у меня не возникло.

Мы договорились встретиться в парке Сокольники. В жизни он оказался так же привлекателен, как и на фото: рост около 190 см, правильные черты лица, спортивное телосложение. Я не могла поверить, что на первом же свидании сорвала джекпот. Впрочем, и хорошо, что не поверила.

Артем оказался невыносимо самовлюбленным кадром и в довесок жадным. В первый час он только и делал, что нахваливал свою работу, постоянно упоминая о крупном заработке. Затем он решил зайти в кафе фаст-фуда неподалеку, набрал себе два пакеты еды, а мне не предложил даже кофе. Тут я поняла, что пора ретироваться. Пока пилот вылизывал пластиковые тарелки, под предлогом "больной головы" я быстро села в такси и умчалась куда подальше.

Свидание 2: Чужое имя и разбитое сердце

"Вася, привет!", – окликнула я своего второго визави, ожидавшего меня у памятника Грибоедову. "Привет! Только я Никита вообще-то", – ответил худощавый парень с крашеными волосами, издалека напоминавший 10-классника.

И нет, я не ошиблась. Просто Никита указал в приложении имя своего брата. Якобы забавы ради. Прикол я не оценила, но поблагодарила, что хотя бы фотографии он прикрепил свои.

К моему удивлению, разговор завязался быстро: Никита рассказал, что учится в магистратуре, планирует переехать в Канаду, слушает рок, а еще страдает по бывшей девушке и, на самом деле, "пока не ищет отношений". Занавес. "Мне вообще тоже интересно только общение", – соврала я, проклиная подруг и свой эксперимент тысячу раз. Спустя 1,5 часа наш разговор окончательно перетек в обсуждение экс-возлюбленной парня: любовь на расстоянии, три года вместе, как же так, она наверняка уже спит с другим. Я взяла на себя роль психолога и дала пару дельных советов. Он проводил меня до дома, больше мы не виделись.

Свидание 3: Мамин ловелас

На встречу с темноволосым Валерой в мятом льняном костюме я опоздала на 15 минут. Он встретил меня фразой: "Через пять минут я бы ушел домой". Мило, спасибо.

Но, к слову, дальше было лучше. Он оказался приятным собеседником и творческой личностью. Рассказал, что лепит скульптуры прямо у себя дома, показал мне их фотографии. Меня смутило лишь то, что он в свои 30 живет с родителями. Но кто из нас не без странностей?

За ужином в шумном, но милом баре Валера много расспрашивал о моей жизни, делал комплименты и даже попытался взять за руку. Впрочем, напористый мужчина лучше, чем нюня, решила я и не стала сопротивляться. Очень зря, как вскоре выяснилось. Чуть за полночь мы расстались в метро, а спустя полчаса он написал:

"Приезжай завтра ко мне? Поужинаем, а утром вместе пойдем на работу)".

Хорошая попытка.

"Только если твоя мама приготовит нам завтрак :)",

– блестнула я сарказмом и заблокировала скульптора.

Свидание 4: С претензией на "долго и счастливо"

К моменту заключительного свидания в своем "марафоне" я так устала от бесполезных встреч, что избавилась от всех ожиданий и надежд.

Матвей пригласил выпить вина в ресторане и стал первым мужчиной за последнее время, встретившим меня с цветами. Увидев букет, я опешила настолько, что решила спросить: "Это кому?". Он рассмеялся.

Вечер прошел идеально во всех смыслах: мы постоянно шутили, и от смеха у меня заболели щеки, после ресторана прокатились на самокатах по ночной Москве, и это было, как в кино. Омрачало встречу лишь то, что я постоянно искала подвох, но никак не могла найти. Возможно, я отыщу его позже, ведь мы договорились о второй встрече.

Послесловие

Этой осенью две мои подруги выходят замуж за мужчин, которых встретили в приложении для онлайн-знакомств. Первая познакомилась с будущим мужем спустя пару часов после того, как зарегистрировалась. Второй, чтобы найти любовь, потребовалось несколько лет "свайпов вправо".