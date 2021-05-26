Эксперимент редакции: в магазин без пакета

Современная жизнь во многих аспектах может обеспечить человеку комфорт. Зачастую расплачивается за него вынуждена природа нашей планеты. Экология находится в катастрофическом состоянии. По данным Greenpeace, среднее время использования одного полиэтиленового пакета составляет 12 минут, при этом разлагаться он будет до тысячи лет.

Кстати, статистика также неумолима относительно переработки. Оказывается, в мире перерабатывается всего три процента всех пакетов, а Большое тихоокеанское мусорное пятно, которое на львиную долю состоит именно из них, скоро достигнет размеров некрупного, но все же материка. Эта информация просто ужасает. И пока одни предпочитают об этом не думать и вести привычный образ жизни, кто-то решает начать с себя.

Редактор "Рамблера" решила полностью отказаться от полиэтиленовых пакетов и начать новую жизнь без экологического следа для природы.

Оказалось, что мы зачастую совершаем спонтанный шопинг, по пути с работы, например, понадобилось зайти за хлебом и прочими недостающими продуктами. Чтобы не нести все в руках, следует подготовиться, иначе придется купить пакет.

Без пакета. И кое-что еще

Удивительно, насколько заботливыми и услужливыми становятся продавцы, когда дело касается упаковки. Вы обращали внимание, с каким количеством пакетов можно прийти с рынка или продуктового магазина? Большинство из них, кстати, в дальнейшем использовании совершенно бесполезны. В то время как большие вместительные пакеты могут потом быть применимы в быту, маленькие из-под фруктов, овощей или для упаковки мяса и рыбы как правило просто выбрасываются в ведро сразу по возвращению домой.

Чтобы отказаться от полиэтиленовых пакетов, пришлось выстроить целую систему. Придерживаться ее зачастую сложнее, чем наметить план.

Понадобилось купить:

Многоразовые мешочки 20 штук, по пять в каждой сумке и еще пять дома

Складные контейнеры для мяса, рыбы и прочих продуктов, которые невозможно поместить в многоразовые мешочки в количестве 10 штук

Сумка-шоппер, три штуки

Снарядившись всем этим, можно отправляться в магазин или на рынок.

Вообще на практике оказалось, что не забыть контейнеры и мешочки достаточно просто. А вот гораздо тяжелее вести диалог с продавцами. Почти в каждом месте, когда я говорила, что мне не нужен пакет, мне его давали практически насильно.

"Ну как же, вам ведь будет неудобно нести? А вдруг рассыпется?",

- эти и другие фразы я слышу почти в каждом месте до сих пор. В таких случаях я терпеливо благодарю продавца за заботу и повторно отказываюсь от пакета. Когда такое происходит единожды - ничего страшного, но если вам придется произносить эту фразу по несколько раз в день, боюсь, рано или поздно даже у самого терпеливого человека поменяется тон.

Такая навязанная участливость говорит о том, что в нашем, в большинстве случаев закаленным СССР менталитетом, до сих пор витает установка "я знаю лучше" и "мне видней".

На рынок зайти со своими мешочками - все равно что подставиться под пули.

"Совсем ни одного пакета не нужно? Но картошка же грязная, девушка, вы испачкаетесь",

- говорит продавец. Я отвечаю, что ничего не испачкается, вновь благодарю, и если меня спрашивают про причины, поясняю, что я, в случае чего, отмоюсь быстро, а вот планете такую заботу придется переваривать сотни лет. Как правило, в ответ встречаю непонимающий взгляд. Грустно.

Спустя некоторое время я нашла "свои" точки покупки

"А у меня много "ваших" ходит! Когда просят без пакета, мне что, сложно что ли? Да лишь бы нравилось, могу вам хоть в шляпу все сложить",

- говорит продавец неподалеку от моего дома, у которой я стала постоянно покупать овощи и фрукты.

Кто такие "наши" я, правда, уточнять не рискую, но подозреваю, что это такие же осознанные и неравнодушные покупатели, которым полюбилась эта продавщица за спокойное отношение и миролюбивый нрав. Я теперь и сама постоянный ее клиент - не нужно по несколько раз следить за тем, чтобы просьбу проигнорировать в свои мешочки не проигнорировали.

На самом деле, я безусловно понимаю продавцов, которые работают в продуктовых магазинах на потоке. У них есть набор действий, последовательность которых практически доведена до автоматизма, и финал цикла - пакет, почти всегда. И уж точно всегда, если он бесплатный.

Провал эксперимента или начало нового?

С сожалением приходится признать, что отказ от пакетов в магазине не смог полностью исключить их использование в моей жизни. Забирая заказ из онлайн-магазинов, практически всегда мы сталкиваемся с упаковкой в пакете или полиэтиленовой пленкой. Она есть везде: от сервисов доставки продуктов на дом до магазинов одежды. Особенно плотно укутывают полиэтиленом строительные магазины и товары для дома, практически вся упаковка там именно такая, но избежать этого пока труднее.