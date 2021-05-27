Можно ли сформировать привычку за 21 день

Каждый человек хотя бы раз в жизни не доводил начатое до конца. Будь то изучение языков, занятие спортом или же попытка отказа от курения или алкоголя. Кто-то сдавался на следующий день, а кто-то через неделю-другую. При этом все вокруг твердят о том, что для того, чтобы привить привычку или же избавиться от нее необходимо придерживаться нового правила на протяжении 21 дня. Якобы к концу этого строка привычка будет сформирована и доведена до автоматизма. Так ли это, решил проверить редактор "Рамблера".

Для своего эксперимента я решила сначала выбрать довольно простую привычку, а именно выполнение зарядки каждое утро. Специалисты утверждают, что утренняя зарядка улучшает метаболизм и заряжает энергией на весь день. Как раз то, что мне нужно.

До того, как я решила провести эксперимент, утро начиналось примерно так: пробуждение без будильника в восемь часов, чашка кофе, прием душа, сборы на работу. Теперь же мне предстояло просыпаться хотя на полчаса раньше, чтобы все успеть.

Первый день эксперимента начался довольно бодро. Я проснулась в семь утра по будильнику, выпила стакан воды комнатной температуры, надела кроссовки и приступила к выполнению зарядки, которая состоит из трех частей: разминка, основные упражнения и растяжка. На все занятие у меня ушло не более получаса, и даже осталось время на то, чтобы приготовить завтрак.

На следующие дни мне уже было сложно просыпаться и что-либо делать из-за собственной лени. В какой-то момент даже подумала, что готова провалить эксперимент. Меня не покидали мысли о том, что ничего ужасного не происходит с теми, кто зарядку вообще не делает. Однако я все же решила взять себя в руки и довести дело до конца. Для своей мотивации повесила на холодильник календарь, чтобы закрашивать каждый день выполнения зарядки. И благодаря этому я не пропустила ни одного утреннего занятия. Хотя вру, одно все же было пропущено из-за неотложных дел, но было восполнено на 22 день.

К концу эксперимента я уже без каких-либо проблем просыпалась в семь утра, и выполняла зарядку. Моя новая привычка позволила не только зарядить день энергией, но и привести тело в тонус и изменить устоявшийся распорядок. Теперь мое утро начинается со стакана воды, выполнения упражнений и полноценного завтрака, о котором раньше можно было только мечтать. А мое тело благодарно за новый утренний ритуал.