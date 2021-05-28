"Отказалась от соли на 21 день, чтобы "слить" жир"

О вреде соли и ее пагубном влиянии на организм диетологи и другие врачи говорят не первый год. В частности, противники соли уверяют, что отказ от нее может поспособствовать похудению. Редактор "Рамблера" провела эксперимент, чтобы выяснить, так ли это на самом деле.

Я никогда не следила за своим рационом, но при этом не страдала от лишнего веса. Все изменилось этой зимой, когда я набрала 10 килограммов на фоне стресса и низкой активности. Не жалуя изнуряющие тренировки и жесткие диеты, я решила начать с малого и отказаться от соли. По некоторым данным, за месяц такого питания можно потерять до восьми килограммов.

Однако есть и противопоказания. Полный отказ от соли может быть чреват гипотензией, судорогами, тошнотой и нарушением пищеварения. Поэтому я приняла решение не исключать из рациона соль полностью, а лишь минимизировать ее количество, чтобы "слить" жир.

Неделя 1

Сложнее всего было отказаться от привычных продуктов. В первые дни эксперимента на улице стояла жара, поэтому я захотела приготовить окрошку. Колбасу заменила на курицу и добавила лишь щепотку соли. Получилось пресно и безвкусно. Чтобы порадовать себя, отправилась в магазин за мороженым (от сладкого ведь я не отказывалась?). Но, прочитав состав, расстроилась и ушла домой с парой яблок. Да, в мороженое тоже добавляют соль.

Чтобы не мучаться, ежедневно изобретая рецепты с минимумом соли, я составила примерное меню: на завтрак – каша с щепоткой соли и фрукт, на обед – макароны или гречка без соли с курицей или индейкой, на ужин – овощные салаты, заправленные оливковым маслом. Как бы мне не хотелось избежать строгой диеты, отказ от соли все равно привел к ней. Под запретом – любые сладости, выпечка, консервы и соусы. Макароны и каши без соли оказались настолько безвкусными, что я даже задумалась – а вдруг у меня коронавирус? Но нет, фрукты вкус не потеряли. Хотя бы что-то можно не солить без страданий.

Неделя 2

Спустя семь дней на весах -1,5 килограмма. Если честно, ожидала более впечатляющих результатов. Поэтому во вторую неделю мотивация начала пропадать. К тому же, из-за резкой смены рациона я стала раздражительной и нервной. А еще мне внезапно захотелось соленых огурцов, чесночных гренок и чипсов, хотя раньше я была к такой еде равнодушна.

Как итог, я все же купила банку огурцов. Признавшись себе, что я слабовольная пешка в мире правильного питания, я съела пару огурцов и... мне стало невыносимо солено. Настолько, что я почистила зубы после этого приема пищи.

Подруга, пропагандирующая ЗОЖ, уверяла меня, что после отказа от соли рецепторы очистятся, и вкусы привычных продуктов станут в разы ярче. Под конец второй недели я съела помидор, и он показался мне невероятно вкусным. Хотя раньше и этот овощ я предпочитала солить. Более того, даже безвкусная на первый взгляд гречка стала приносить удовольствие.

Однако во вторую неделю сбросить еще пару кило не удалось. Вес остался таким же, но я заметила, что живот стал более плоским и уменьшился объем талии. Это порадовало.

Неделя 3

На удивление оказалась сложнее первой из-за семейных застолий. Я приехала на день рождения бабушки, стол которой ломился от вкусной, но очень соленой еды: майонезные салаты, жирная курица, выпечка и, конечно, соленья. Единственное, что я могла себе позволить – нарезка свежих овощей. Разумеется, ба закатила истерику и чуть ли не силой подвинула ко мне тарелку с куском курицы. Поковыряв ее вилкой, я незаметно отдала кусок собаке. Было стыдно, но я не хотела сдаваться в конце пути.

К счастью, после этого неделя прошла спокойно. В среду я заметила, что избавилась от отеков на лице – раньше это была моя большая проблема. У меня даже появились скулы!