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Эксперимент редакции: "Отказалась от соли на 21 день, чтобы "слить" жир"

Мира Маркина
11 часов назад
О вреде соли и ее пагубном влиянии на организм диетологи и другие врачи говорят не первый год. В частности, противники соли уверяют, что отказ от нее может поспособствовать похудению. Редактор "Рамблера" провела эксперимент, чтобы выяснить, так ли это на самом деле.
"Отказалась от соли на 21 день, чтобы "слить" жир"
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Я никогда не следила за своим рационом, но при этом не страдала от лишнего веса. Все изменилось этой зимой, когда я набрала 10 килограммов на фоне стресса и низкой активности. Не жалуя изнуряющие тренировки и жесткие диеты, я решила начать с малого и отказаться от соли. По некоторым данным, за месяц такого питания можно потерять до восьми килограммов.
Однако есть и противопоказания. Полный отказ от соли может быть чреват гипотензией, судорогами, тошнотой и нарушением пищеварения. Поэтому я приняла решение не исключать из рациона соль полностью, а лишь минимизировать ее количество, чтобы "слить" жир.

Неделя 1

Сложнее всего было отказаться от привычных продуктов. В первые дни эксперимента на улице стояла жара, поэтому я захотела приготовить окрошку. Колбасу заменила на курицу и добавила лишь щепотку соли. Получилось пресно и безвкусно. Чтобы порадовать себя, отправилась в магазин за мороженым (от сладкого ведь я не отказывалась?). Но, прочитав состав, расстроилась и ушла домой с парой яблок. Да, в мороженое тоже добавляют соль.
Чтобы не мучаться, ежедневно изобретая рецепты с минимумом соли, я составила примерное меню: на завтрак – каша с щепоткой соли и фрукт, на обед – макароны или гречка без соли с курицей или индейкой, на ужин – овощные салаты, заправленные оливковым маслом. Как бы мне не хотелось избежать строгой диеты, отказ от соли все равно привел к ней. Под запретом – любые сладости, выпечка, консервы и соусы. Макароны и каши без соли оказались настолько безвкусными, что я даже задумалась – а вдруг у меня коронавирус? Но нет, фрукты вкус не потеряли. Хотя бы что-то можно не солить без страданий.

Неделя 2

Спустя семь дней на весах -1,5 килограмма. Если честно, ожидала более впечатляющих результатов. Поэтому во вторую неделю мотивация начала пропадать. К тому же, из-за резкой смены рациона я стала раздражительной и нервной. А еще мне внезапно захотелось соленых огурцов, чесночных гренок и чипсов, хотя раньше я была к такой еде равнодушна.
Как итог, я все же купила банку огурцов. Признавшись себе, что я слабовольная пешка в мире правильного питания, я съела пару огурцов и... мне стало невыносимо солено. Настолько, что я почистила зубы после этого приема пищи.
Подруга, пропагандирующая ЗОЖ, уверяла меня, что после отказа от соли рецепторы очистятся, и вкусы привычных продуктов станут в разы ярче. Под конец второй недели я съела помидор, и он показался мне невероятно вкусным. Хотя раньше и этот овощ я предпочитала солить. Более того, даже безвкусная на первый взгляд гречка стала приносить удовольствие.
Однако во вторую неделю сбросить еще пару кило не удалось. Вес остался таким же, но я заметила, что живот стал более плоским и уменьшился объем талии. Это порадовало.

Неделя 3

На удивление оказалась сложнее первой из-за семейных застолий. Я приехала на день рождения бабушки, стол которой ломился от вкусной, но очень соленой еды: майонезные салаты, жирная курица, выпечка и, конечно, соленья. Единственное, что я могла себе позволить – нарезка свежих овощей. Разумеется, ба закатила истерику и чуть ли не силой подвинула ко мне тарелку с куском курицы. Поковыряв ее вилкой, я незаметно отдала кусок собаке. Было стыдно, но я не хотела сдаваться в конце пути.
К счастью, после этого неделя прошла спокойно. В среду я заметила, что избавилась от отеков на лице – раньше это была моя большая проблема. У меня даже появились скулы!
А в воскресенье утром с надеждой встала на весы: еще -2 килограмма. Таким образом, за 21 день я похудела на 3,5 кило. Немного, но если продолжать в том же духе, можно избавиться от лишнего веса, набранного за зиму. Мне по-прежнему непросто дается придерживаться правильного питания, но дальше должно быть легче. Говорят, что привычка вырабатывается за 21 день.
Проверено на себе,
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