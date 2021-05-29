Работают ли марафоны блогеров на самом деле

В социальных сетях мы стали все чаще натыкаться на различные марафоны у популярных блогеров. Одни направлены на то, чтобы научить людей зарабатывать деньги, другие — привести в физическую форму, а некоторые хотят обучить новой профессии всего за несколько недель. Редактор "Рамблера" решила рассказать о своем опыте, как она проходила несколько марафонов блогеров, и пожалела ли об этом.

Я, как и многие другие, довольно много времени провожу в социальных сетях. Смотрю фотографии, читаю посты и, конечно же регулярно натыкаюсь на рекламу все новых и новых марафонов. За последний год практически каждый блогер сделал свой продукт, который нацелен на обучение. Буду честна, очень долго сопротивлялась перед покупкой марафонов, поскольку скептически к ним относилась. Первым марафоном, перед которым я не устояла, оказался спортивным. Конечно же, мне хотелось иметь красивую фигуру к летнему отпуску. И я приступила к выбору блогеров, которые продают спортивные марафоны. В конечном итоге, выбор остановился на девушке, чья фигура мне понравилась больше всего. Покупка марафона мне обошлась в 2500 рублей. В него входило 21 занятие по pdf-гайду, рацион питания с рецептами на каждый день, а также конкурс с призовым фондом в 500 тысяч рублей.

Что касается упражнений, то они действительно оказались эффективными. Больше всего мне понравилось, что у некоторых из них были альтернативные варианты для людей с больными коленями. Питание тоже найдется на любой кошелек. А чтобы принять участие в конкурсе, необходимо было загрузить фотографию в первый и последний день тренировок. Спустя месяц результат действительно стал заметен, после этого я приобрела еще один спортивный курс у этого же блогера.

Стоит отметить, что на сайте блогера есть спортивные курсы на любой вкус: похудение, растяжка, рельеф, сушка и многие другие. Также всегда можно выбрать, где будут проводиться занятия: дома или в зале. И на протяжении всего марафона для участников есть чат с психологом.

Второй марафон, который я приобрела, был нацелен на правильное формирование своих желаний. Звучит странно, правда? Вот и я так долго думала, пока все же не решила приобрести его. Там оказалось три тарифа: 2000, 4000 и 100 000 рублей. За последнюю сумму обещают, что на протяжении всего марафона блогер будет общаться и наставлять участника. А за цену в 2000 рублей участник выполняет задания, но не получает на них обратной связи. Я приобрела тариф за 4000 рублей, с заданиями и обратной связью от сотрудников блогера.

Нам регулярно присылали задания и шаг за шагом учили, как правильно формулировать свои желания, чтобы они сбывались. Я была до последнего на стороне скептиков, однако позже мне все же захотелось поверить в чудо. И уже к концу марафона у меня перед глазами был список моих истинных желаний. Скажу по секрету, три из десяти уже сбылись. Но возможно это все потому, что для их исполнения я что-то делала. Пока еще точно не смогла ответить себе на этот вопрос.