Эксперимент редакции: «Перестала пользоваться косметикой на месяц»

За многие годы декоративная косметика стала неотъемлемой частью жизни многих девушек, в том числе и одного из редакторов "Рамблера". На своем примере она расскажет, как отказалась от косметики на целый месяц.

Буду честна, отказ от декоративной косметики стал для меня настоящим испытанием. Дело в том, что я отношусь к категории тех девушек, которые наносят макияж даже для того, чтобы вынести мусор. К тому же из-за того, что я на ночь довольно часто не смывала косметику, моя кожа стала не самого лучшего качества. Поэтому для себя я поставила две цели: привести в порядок свою кожу и полюбить свое лицо без макияжа.

Раньше мой ежедневный beauty-ритуал состоял из идеального тона, контурирования, маскировки синяков, накрашенных ресниц и бровей, румян и хайлайтера, а иногда и теней. И на момент начала эксперимента моя кожа была в покраснениях и нескольких прыщах, поры оказались забитыми, а черных точек наносу и подбородке было слишком много. Мне казалось, что месяца на спасение ситуации точно не хватит.

В первые дни эксперимента было морально тяжело: я не выходила из дома и просила молодого человека не смотреть на меня. Даже были мысли прервать эксперимент и сделать макияж. Однако я понимала, что этот перерыв необходим моей коже.

За первую неделю эксперимента серьезных изменений не произошло. А вот к середине я заметила, что цвет лица стал здоровее, свежее и равномернее. Однако мне все равно было некомфортно выходить из дома в таком виде.

Личный архив

Для чистоты эксперимента я все же решила выбраться без макияжа на день рождения друга. И это мне далось очень трудно, поскольку присутствие косметики на моем лице придавало мне уверенности. Однако после того, как я стала получать комплименты о своей внешности, все мои фобии оказались позади.

К концу эксперимента количество несовершенств на моем лице уменьшилось. Но главное — я все же научилась воспринимать себя без косметики.