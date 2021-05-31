Как я притворилась беременной и пыталась найти работу

Работодатели неохотно берут на работу беременных женщин. Если сотрудница уйдет в декрет, придется не только искать ей замену, но и выплачивать 40% процентов от среднего заработка на протяжении полутора лет. Из-за этого многие девушки до последнего скрывают свое положение. Редактор «Рамблера» проверила на себе, сложно ли найти работу, будучи беременной.

Идеальный кандидат

Авантюра забавная: я итак не люблю собеседования, а тут еще надо войти в роль беременной женщины, остро нуждающейся в работе. Я зарегистрировалась на одном из самых популярных сайтов по поиску работы и создала более-менее приличное резюме c высшим образованием и трехлетним опытом в сфере продаж.

Я начала искать вакансии с минимальными требованиями для кандидатов, но с зарплатой не меньше 50 тысяч рублей. Откликалась на все подряд. Из десяти откликов ответ приходил примерно от одного-двух работодателей.

Сообщать о беременности решила только тем, кто уже готов пригласить меня на собеседование, а так как в декрет обычно уходят на седьмом месяце, говорить, что у меня где-то четвертый-пятый. Важно было сразу не спугнуть менеджера по подбору персонала и максимально подробно рассказать о своих навыках и достижениях, убедив, что с профессиональной точки зрения ты — идеальный кандидат.

«А вы сильно беременна?»

Первое приглашение — оператор колл-центра в интернет-магазин крупной компании бытовой техники. Зарплата — до 52 400 рублей, иметь релевантный опыт желательно, но необязательно. На звонок ответил молодой мужчина. Посмотрев мое резюме, он сразу заявил, что я им подхожу. Дальше последовал такой диалог:

— Придете на собеседования?

— Да. А ваша вакансия подходит для беременных?

— В смысле?

— Через несколько месяцев я планирую уйти в декрет.

После этого тишина в трубке и продолжительное «Эммм»:

— Тогда вы не сможете пройти испытательный срок и работать. Чтобы взять отпуск, надо проработать у нас, как минимум, год

То есть, как можно предположить из слов hr-менеджера этой компании, сотрудницам нельзя беременеть, если они не отработали 365 дней. С таким подходом никакого улучшения демографической ситуации.

Второй звонок раздался от компании по продаже медицинского оборудования. Им нужен был помощник менеджера с зарплатой в 50 тысяч рублей на руки.

«Ничего сложного, приезжайте на собеседование», — сказала мне девушка. Но узнав про четвертый месяц беременности, заявила, что уточнит у руководителя и перезвонит, «если все нормально». Вероятно, моя «беременность» для них оказалась ненормальной, и, естественно, мне не перезвонили. Аналогичные диалоги состоялись еще с несколькими работодателями. Самое смешное: «А вы сильно беременна?».

Еще одна забавная ситуация произошла, когда я откликнулась на вакансию менеджера сайта. Мне прислали приглашение и ссылку на Telegram эйчара. Девушка перекинула меня в чат с ботом, который прислал анкету и информацию о работе. Оказалось, это не просто менеджер сайта, а менеджер сайта знакомств. Нужно писать незнакомым мужчинам и пытаться развести на платную подписку. «Минимальные усилия за 1500 долларов». Ради шутки я спросила про беременных, но мне не ответили.

скрин из Telegram

Как итог: за неделю эксперимента я не нашла работу, но смогла договориться о двух собеседованиях. В одной компании мне сказали, что я могу претендовать на вакансию «Помощник менеджера по работе с социальными сетями» и даже через несколько месяцев официально уйти в декрет. Это приятно удивило. Еще один работодатель тоже был не против моего положения, но только при условии удаленной работы. Однако большинство моих собеседников сразу испытывали неловкость от такой новости и давали понять, что беременная им не нужна.

Почему компании не хотят брать беременных

Согласно статье 64 ТК РФ, работодатель не имеет права отказать кандидатке из-за беременности. Это дискриминация.

«Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей»,

— говорится в Трудовом кодексе.

Казалось бы, беременные защищены на законодательном уровне. Но очевидно, что кандидатке могут назвать любую другую причину отказа. Самая банальная — недостаточный уровень квалификации.

Сторонятся будущих мам не только из-за декрета и выплат, но и из-за того, что у сотрудниц в положении больше прав и льгот. Например, беременная женщина не должна проходить испытательный срок. Она может попросить о снижении рабочей нагрузки и сокращении рабочей недели, взять отпуск не по графику и не отработав полгода, пойти в рабочее время в больницу по необходимости. А еще беременных нельзя уволить. В общем, условия отличные, но не для работодателя. Поэтому женщина, оказавшись в момент беременности без официальной работы, попадает в затруднительное положение.