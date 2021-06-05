Алкоголь даже в небольших дозах в перспективе способен нанести серьезный вред организму и спровоцировать развитие опасных недугов. Редактор "Рамблера" отказалась от спиртного на месяц, чтобы выяснить, как "сухой закон" отразится на ее здоровье и жизни в целом.

Мой дед по материнской линии был алкоголиком. У отца также случались проблемы со злоупотреблением спиртным: он мог не пить месяцами, а затем сорваться во время праздника и уйти на неделю в запой. Очевидно, что наследственность у меня не из лучших, однако мои отношения с алкоголем всегда были ровные: я не жалую крепкое спиртное, никогда не напивалась до беспамятства и, в целом, старалась всегда знать меру. Но все же, заботясь о будущем и желая избежать проблем со здоровьем, я решила убедиться, что у меня нет зависимости и отказаться от спиртного на месяц.

К слову, медики называют алкогольной зависимостью даже тот образ жизни, при котором человек выпивает немного, но регулярно. По данным РИА Новости , 70% смертей граждан трудоспособного возраста прямо или косвенно связаны со злоупотреблением алкоголя.

Первая неделя

Уже на второй день эксперимента друзья пригласили меня в бар. Я согласилась, решив, что выпью сок или газировку. Но оказавшись в баре, столкнулась с ироничным давлением компании. "Ну выпей хотя бы бокальчик", "Мы так редко видимся, от вина ничего не будет", "Ты что, в зожницы заделалась?", "Попробуй, какой вкусный коктейль!", – произносил каждый поочередно даже после моих многократных объяснений.

Пить мне действительно не хотелось, тем более, что утром нужно было идти на работу. Но я поняла, что, если у человека отсутствует сила воли, но есть друзья, которые не мыслят жизни без баров, бросить пить ему вряд ли удастся – давление общества крайне высоко.

Чаще всего люди с непониманием относятся к тому, что ты "в завязке", начинают подкалывать и даже издеваться. По данным опроса, проведенного Фондом "Общественное мнение" в 2014 году, 57% россиян употребляют алкоголь только в компании.

Еще одна ситуация, где я почувствовала себя неловко от того, что не пью, произошла во время свидания. Я опоздала на встречу с мужчиной в ресторане, а придя, увидела, что он заказал бутылку вина. На мои слова о том, что вино я с ним не разделю, он почти разозлился и весь вечер просидел с кислой миной.

Вторая неделя

В середине второй недели я заметила, что у меня начали пропадать высыпания на лице. До эксперимента я пила по несколько бутылок сладкого сидра в неделю, что плохо отражалось на коже. И вот, даже непродолжительный отказ от алкоголя принес свои плоды – кожа стала гораздо чище, а цвет лица ровнее.

Как назло, в пятницу у подруги был предсвадебный девичник. Тут мне очень захотелось выпить пару-тройку бокалов шампанского, но я сдержалась и попросила чай. Девочки тоже не оценили мой трезвый образ жизни, но приставать с расспросами не стали.

Третья неделя

Будни выдались крайне напряженными, и каждый день я возвращалась домой с желанием зайти в супермаркет за банкой пива или сидра. Я поняла, что не знаю, как иначе расслабиться. Первые дни держалась, но под конец недели решила, что от 3% светлого пива со мной ничего не будет.

"Мухлеж!", – ответил организм и снабдил меня утренней головной болью. Да-да, от банки пива. Я очень редко сталкивалась с похмельем, тем более после спиртного в таких дозах. Неужели организм так быстро перестроился и теперь не способен его нормально воспринимать?

На выходных я пошла на вечеринку, твердо решив, что не дам слабину. Оказалось, что танцевать с соком или водой можно не хуже, чем с коктейлем. Вот только вода в клубе стоит 200 рублей, а коктейль – 350. Кажется, что проще купить алкоголь и нормально повеселиться, но я не поддалась на эту уловку. Как итог – вернулась домой раньше всех, но совсем не устала, а утром чувствовала себя свежей и отдохнувшей.

Итог

Четвертая неделя обошлась без застолий и вечеринок. Под конец эксперимента я заметила, что крепче сплю, если не выпиваю на ночь. А еще мне удалось сбросить два килограмма – наверное, это потому что я привыкла заедать алкоголь снеками и другими вкусняшками. Плюс спиртное задерживает воду в организме.

Между тем, высыпания на лице появились вновь (виню во всем ту банку пива и стресс), а с друзьями общаться стало сложнее. С другой стороны, зачем нужен круг общения, в котором люди не способны принять твой здоровый образ жизни?