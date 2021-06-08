"Сначала кишечник расслабляется, а потом перестает работать"

Вопросами похудения озадачены не только женщины, но и мужчины. Про полезные способы сбросить вес все знают — это спорт, диета и много-много времени на формирование новых привычек питания. Следовать системе трудно, поэтому все ищут пути попроще. Самый простой способ сбросить лишние килограммы — пить чай для похудения. Популярный метод испробовала на себе редактор «Рамблера».
"Вес просто не двигался"
Всю жизнь я была полной, хотя не могу сказать, что ела я много. Ела обычно, не больше других, просто не повезло родиться Дюймовочкой. Удивительно, но с личной жизнью у меня все было в порядке, просто в зеркале я себе не нравилась. Пыталась заниматься спортом и сидеть на диетах, первые 10 килограммов ушли с помощью "легальных" способов похудения. Друзья и близкие начали замечать мои перемены, я стала получать больше комплиментов. Но дальше вес никуда не двигался, стоял.
Решила попробовать знаменитый чай для похудения. Я еще в детстве видела подобные чаи на кухне у матери, так что страха никакого по этому поводу не испытывала. Выпила первый пакетик, утром сходила в туалет, живот крутило, но это казалось закономерным побочным эффектом такого средства.
"Целительное похудение"
В какой-то момент я пришла к тому, что запиваю любую еду чудодейственным чаем. Чай "выгонял" всю лишнее из организма. За месяц удалось скинуть примерно 12 килограмм. Каждое утро я просыпалась, смотрелась в зеркало и радовалась своему отражению. Чай работал, а я была в восторге от целительного похудения. Я начала нравиться самой себе!
Психологическое искажение произошло незаметно, мне просто стало тяжело воспринимать полный желудок. Всегда хотелось его опустошить, поэтому если напиток не срабатывал, я бежала в туалет и пыталась "освободиться" с помощью трех пальцев.
"Люди любили меня худой!"
Вы будете смеяться, но общество поддерживает худобу и чрезмерную худобу тоже. Родители гордились моему успеху в борьбе с лишним весом, а подруги завидовали.
Я носила красивую одежду, у меня появились скулы. Люди и правда любили меня худой, а пока я была полной, я будто была никем. К сожалению, в своей голове я оставалась собой из прошлого. Казалось, что худеть надо еще и еще.
"Я разбила голову и поставила жизнь на стоп"
Из минусов похудения — у меня сильно обвисла кожа. Да и тело мое было худым, а не здоровым. Отсутствие мышц делает тебя хорошей вешалкой, но не очень красивой обнаженной женщиной. Осознание того, что что-то идет не так произошло резко.
В автобусе я упала в обморок, разбила голову и поставила жизнь на стоп. В больнице мне пришлось провести долгое время, потому что очнулась не сразу. Врач сразу диагностировала расстройство пищевого поведения.
Могу сказать лишь то, что чай для похудения расслабляет кишечник, а потом перестает работать. Все сводит, болит, сильнейшая диарея. А без чая появляются запоры, вес начинает расти. На фоне психологических проблем лечение дается очень тяжело.