"Сначала кишечник расслабляется, а потом перестает работать"

Вопросами похудения озадачены не только женщины, но и мужчины. Про полезные способы сбросить вес все знают — это спорт, диета и много-много времени на формирование новых привычек питания. Следовать системе трудно, поэтому все ищут пути попроще. Самый простой способ сбросить лишние килограммы — пить чай для похудения. Популярный метод испробовала на себе редактор «Рамблера».

"Вес просто не двигался"

Всю жизнь я была полной, хотя не могу сказать, что ела я много. Ела обычно, не больше других, просто не повезло родиться Дюймовочкой. Удивительно, но с личной жизнью у меня все было в порядке, просто в зеркале я себе не нравилась. Пыталась заниматься спортом и сидеть на диетах, первые 10 килограммов ушли с помощью "легальных" способов похудения. Друзья и близкие начали замечать мои перемены, я стала получать больше комплиментов. Но дальше вес никуда не двигался, стоял.

Решила попробовать знаменитый чай для похудения. Я еще в детстве видела подобные чаи на кухне у матери, так что страха никакого по этому поводу не испытывала. Выпила первый пакетик, утром сходила в туалет, живот крутило, но это казалось закономерным побочным эффектом такого средства.

"Целительное похудение"

В какой-то момент я пришла к тому, что запиваю любую еду чудодейственным чаем. Чай "выгонял" всю лишнее из организма. За месяц удалось скинуть примерно 12 килограмм. Каждое утро я просыпалась, смотрелась в зеркало и радовалась своему отражению. Чай работал, а я была в восторге от целительного похудения. Я начала нравиться самой себе!

Психологическое искажение произошло незаметно, мне просто стало тяжело воспринимать полный желудок. Всегда хотелось его опустошить, поэтому если напиток не срабатывал, я бежала в туалет и пыталась "освободиться" с помощью трех пальцев.

"Люди любили меня худой!"

Вы будете смеяться, но общество поддерживает худобу и чрезмерную худобу тоже. Родители гордились моему успеху в борьбе с лишним весом, а подруги завидовали.

Я носила красивую одежду, у меня появились скулы. Люди и правда любили меня худой, а пока я была полной, я будто была никем. К сожалению, в своей голове я оставалась собой из прошлого. Казалось, что худеть надо еще и еще.

"Я разбила голову и поставила жизнь на стоп"

Из минусов похудения — у меня сильно обвисла кожа. Да и тело мое было худым, а не здоровым. Отсутствие мышц делает тебя хорошей вешалкой, но не очень красивой обнаженной женщиной. Осознание того, что что-то идет не так произошло резко.

В автобусе я упала в обморок, разбила голову и поставила жизнь на стоп. В больнице мне пришлось провести долгое время, потому что очнулась не сразу. Врач сразу диагностировала расстройство пищевого поведения.