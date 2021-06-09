"Решила пожить как блогер, но потом вспомнила про ипотеку”

Самый популярный тренд последних лет — быть блогером! Кажется, вести свой блог и называть себя экспертом сейчас мечтает каждый второй (и это касается не только подростков). Однако людей с миллионами подписчиков и крупными рекламными контрактами до сих пор единицы, а желающих такими стать — тысячи. Редактор "Рамблера" решила пожить как блогер и показать изнанку жизни под камерами.

В чем минус блога

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Социальные сети часто провоцируют депрессивные расстройства, потому что людям кажется, что у блогеров все идеально. Я люблю готовить, поэтому на завтрак сделала скрембл, бутерброд с семгой, нарезала ананас и положила оливки. Фотография получилась красивой.

Мои знакомые сразу начали писать мне и удивляться тому, что я так вкусно завтракаю на повседневной основе. Однако они совсем не думали о том, что меня ждет куча посуды и уборка кухни. Видели бы вы ее после приготовления смузи! Фрукты режешь на одной доске, а овощи на другой, жаришь тосты на скороводе-гриль, а для скрембла нужна совсем другая емкость.

Планы на день

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Если у блогеров план на день состоит из чего-то очевидного: записать сторис, сходить в душ, накраситься, то у меня помимо всех этих дел есть постоянная работа, несколько проектов на фрилансе, а еще ипотека. У меня и правда нет времени красоваться в социальных сетях.

Поэтому я решила записать некоторые дела, которые хочу успеть после работы. Например, сделать таймкод (расшифровать аудио для проекта) занимает несколько часов, написать статью тоже, ну и домашние дела никто не отменял. Кажется, я плохой блогер!

Мое лицо

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Выход в сторис Инстаграма должен быть красивым, поэтому я накрасилась и собралась. Правда, мое настоящее утро началось с новостной смены в семь утра. Глаза плохо открывались, а лицо немного опухло, потому что легла я поздно.

Смешное фото утром я отправляла подруге, поэтому удалось сделать такой вот коллаж в стиле ожидание/реальность. В целом, я поняла, что никто не ведет свои социальные сети естественно, потому что естественность далека от идеала. И даже ногти предательски отросли, а сходить на маникюр времени у меня не было. Но я это, конечно, никому не показала (кроме вас).