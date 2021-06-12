Абьюз и созависимость: чему учили сериалы 90-х

В девяностые годы выбор сериалов был не такой богатый как сейчас, зато смотрели их все как загипнотизированные. Редактор «Рамблера» решила пересмотреть самые известные и понять, что же в них находили наши женщины и чему они учили.

Фото: Кадр из сериала "Богатые тоже плачут" Кадр из сериала "Богатые тоже плачут"

В детстве мне больше всего запомнилась своеобразная мексиканская трилогия: «Богатые тоже плачут», «Просто Мария» и «Дикая Роза». Как и многие я смотрела сериалы в компании мамы и бабушки, хотя, конечно, большинство событий уже забылось. Поэтому первым испытанием была длительность этих сериалов и очень размеренный темп повествования. Дальше последовали и другие открытия, в основном неприятные.

«Богатые тоже плачут»

В детстве заставку этого сериала я смотрела как мини-фильм. Особенно мне запомнились кадры, где главная героиня выглядывала то из-за стогов сена, то из-под стола. Тогда история представлялась простой и понятной. Добрый дон Альберто приютил в своем особняке бедную сироту Марианну ( Вероника Кастро ), потому что она красивая и хорошая. Там девушка превратилась из утенка в лебедя и влюбилась в хозяйского сына Луиса Альберто. Герои бурно выясняли отношения, потому что у них настоящая любовь, а еще Марианна потеряла сына и нашла через 18 лет.

В сериале 244 серии, но каждый эпизод длится всего двадцать минут, из-за чего кажется, что смотришь один бесконечный фильм. При повторном просмотре я открыла настоящий секрет счастья героев. Они действительно идеальная пара — как соседи по палате, но любовь тут не при чем, а психологические травмы очень даже. Отец Марианны — алкоголик-инвалид, который только перед смертью вспомнил о дочери и внезапно осознал, что она натуральный дикий зверек. Марианну третирует молодая мачеха Ирма, а ее кузен грязно подкатывает к девочке. После смерти папаши ее выставляют на улицу. В столице она встречает добрую фею — дона Альберто, который забирает девушку домой. Семья доброго дона не в восторге от того, что тот называет диковатую бродяжку своей приемной дочерью, что только усугубляет ее странное положение в доме. Его жена резонно предлагает помочь девочке иначе — например, оплатить ей учебу в колледже. Но добрый дон не так прост — таким образом он пытается отомстить жене и сыну. Жене — за то, что воспитала мамкину корзинку, сыну — за то, что он типичный мажор-бездельник. Где в момент воспитания был сам отец, история умалчивает.

Луис Альберто (Рохелио Герра) — тридцатилетний эгоистичный бездельник, разбалованный матерью и презираемый отцом. Впрочем, последний будет упорно давить на сына еще в течение ста с лишним серий, даже когда тот возьмется за ум. Маясь от безделья и папиной критики, он изводит всех вокруг, начиная с матери и заканчивая слугами. В свободное от дневного сна время он хамит окружающим, пьет и шатается по клубам. Тут удобно подворачивается Марианна. Как опытный абьюзер, он подсаживает ее на эмоциональные качели, чередуя оскорбления с задушевными беседами. Марианна десяток серий сопротивляется, но потом втягивается в садомазохистское танго и начинает защищать ленивого оболтуса, объясняя, что в глубине души он хороший. При этом Луис Альберто воображает себя Пигмалионом, а Марианну — Галатеей. Девушка прокачивает стиль, женственность и ведическую мудрость и до конца сериала терпит его ревность и вообще все выходки. Ну и в принципе стимулирует быть человеком. При этом он изменяет ей с ее же мачехой, доводит до срыва, так что она отказывается от своего ребенка и попадает в психиатрическую клинику, но даже это не излечивает ее от стокгольмского синдрома. Конечно, в какой-то момент на горизонте появляется адекватный мужчина, который уважает и любит ее, но так как он не умеет наматывать нервы Марианны на кулак, то ей с ним неинтересно.

Кадр из сериала "Богатые тоже плачут"

Словом, героям не помешала бы помощь психолога, но вместо него здесь только падре Адриан, а в качестве терапии — исповедь и молитва. Мораль сериала сводится к цитате из фильма «Ищите женщину»: «При хорошей женщине и мужчина может стать человеком». Правда, преображение за счет самой женщины, ее нервов и здоровья. Скверный характер главного героя смягчался только обаянием актера, а созависимые отношения героев — взаимной химией между исполнителями. Сериал ненавязчиво продвигает образ пассивной женственности. Какие бы выкрутасы не вытворял Луис Альберто, Марианна его любит, а значит должна прощать, прощать и еще раз прощать — даже в ситуациях, когда прощать нельзя категорически.

«Просто Мария»

Неграмотная, но целеустремленная крестьянка Мария ( Виктория Руффо ) приезжает в Мехико, чтобы покорить столицу и влюбляется в Хуана Карлоса (Мануэль Саваль), вечного студента, капризного сына состоятельного отца, который уже который год не может окончить вуз, потому что занят женщинами и конным поло. Почему у благородных отцов вырастают хронические бездельники непонятно, но мексиканские сценаристы явно любят этот ход. Конец немного предсказуем — Мария остается матерью-одиночкой, то есть парией в приличном обществе. Слабовольному отцу ребенка стыдно жениться на нищей провинциалке, тем более, что на горизонте уже маячит милая девушка из достойной семьи. Поэтому он кормит ее обещаниями жениться после получения диплома, пока Мария его не прогоняет окончательно — серий через пятьдесят. Травма не проходит даром. Женщина растворяется в сыне и осваивает ремесло модистки, а потом и вовсе открывает модный дом. Параллельно она отращивает себе корону и до конца сериала ходит с видом «Все люди как люди, а я — суперзвезда».

Кадр из сериала "Просто Мария"

В отличие от Марианны Мария интересуется не только желаниями левой пятки своего кавалера, но и карьерой, что похвально. При этом совсем как типичная российская мать Мария гордо отказывается от любой помощи отца ребенка, заявляя, что она сама его обеспечит. Непутевый Хуан Карлос хочет общаться с ребенком и даже готов платить, но нет брака — нет ребенка. Мнение самого сына, разумеется, не учитывается. При этом мальчику она объясняет, что папа Карлсон, который улетел и не обещал вернуться, взращивая в нем приличный комплекс незаконнорожденного. Попытка компенсировать его опекой и вседозволенностью приводит к тому, что вырастает самоуверенный эгоист, который потом будет контролировать ее личную жизнь. Как, впрочем, и другие родственники, которые уютно устроились у нее на шее. Кроме Марии там вообще никто не работает, потому что зачем, если есть Мария, готовая всех содержать на полном пансионе.

Сын, кстати, проворачивает отцовский трюк, но личный опыт Марии не пошел впрок, поэтому она еще с десяток серий будет уговаривать сына бросить беременную от него девушку. Потому что последняя — дочь ее личного врага. При этом вне всякой логики она продолжает считать Хуана Карлоса подлецом, а своего сына, поступившего также — отличным парнем. В общем, не задолбалась — не женщина.

Кадр из сериала "Просто Мария"

Рядом с Марией крутится король френдзоны 90-х Виктор (Хайме Гарса), похожий на молодого Киркорова с титулом Раймонда Паулса — его называют маэстро, потому что он учитель. Мария упорно динамит на протяжении еще ста серий. Все вокруг при этом объясняют Марии, что если человек хороший, то надо брать. Этот хороший человек параноидально ревнив, поэтому после каждой ссоры занимается эмоциональным шантажом — хлопает дверью и собирается жениться на ком-нибудь еще. А Мария следующие десять серий бегает за ним, объясняя, что все ее кавалеры — это просто друзья и партнеры по бизнесу.

Врачи в сериале встречаются, но психолога там по-прежнему нет, только соседи и лучшая подруга. Поэтому сладкая парочка продолжает третировать друг друга до финальной серии с перерывом на потерю памяти.

«Дикая Роза»

В детстве еще один сериал с Вероникой Кастро казался мне не очень удачной копией «Богатых тоже плачут», возможно, потому что ее экранного возлюбленного сыграл актер, который в «Богатых» исполнил роль ее сына, а соперницу героини — актриса, игравшая ее дочь. Сама актриса выглядела лет на 15 старше своего партнера и совсем не тянула на девочку-сорванца.

Кадр из сериала "Дикая Роза"

Молодой как бы бунтарь-лоботряс Рикардо (Гильермо Капетильо) из богатой семьи, чтобы позлить своих чопорных сестер женится на Розе, грубоватой девчонке из трущоб. Розыгрыш удался, но сам Рикардо как-то внезапно осознал, что его жена не вписывается в светское общество, потому что она вульгарная и невоспитанная. Рикардо стыдно, но нанять учителей и стилистов он не в состоянии. Поэтому он просто начинает ее игнорировать и намекать, что она ему не пара. Девушка не понимает, в чем дело, поэтому около 20 серий терпит такое отношение, а потом бросает его. На свободе она начинает работать, находит свою настоящую обеспеченную мать и превращается в леди. А Рикардо ходит за ней и уговаривает понять и простить — да, именно в таких выражениях. При этом он объясняет, что сначала-то женился на ней ради шутки, но вот сейчас, когда она уже начала привела себя в порядок, он-то и оценил ее по-настоящему. Поэтому нечего упорствовать, надо возвращаться и вообще прыгать от счастья. В перерывах между уговорами он живет с другой женщиной, потому что ему одиноко и скучно без присмотра. Тут бы, конечно, Розе пригодился психолог, но здесь вместо него садовник, то счастливое воссоединение неизбежно.

По большому счету, если не делать скиду на игру актеров (обычно деревянную, но иногда случаются и находки), все эти сериалы транслируют одни и те же нехитрые патриархальные идеи. Враг героини — всегда женщина, будь то бывшая невеста или сестра возлюбленного. Мужчина может быть поводом для конфликта, но большому счету он вообще не вмешивается в соревнование дам за свое сердце. И не не несет ответственности за свои поступки, а в его изменах всегда виноваты коварные соблазнительницы. Мечта каждой женщины — выйти замуж за любимого. А участь старой девы — худшее, что может произойти. Такие героини — первые претендентки на роль злодеек, потому что еще остается, как не портить жизнь всем вокруг.