"Забываешь, что такое похмелье"

Неотъемлемой частью перехода на ЗОЖ считается отказ от алкогольных напитков. Как говорят врачи, диетологи и нутрициологи, алкоголь негативно влияет не только на некоторые органы, но и на фигуру, а также на общее состояние организма. Редактор "Рамблера" решила проверить, как на ее организме будет сказываться отказ от алкоголя на месяц и поделилась своими результатами.

Я не фанат алкогольных напитков в целом, поэтому от спиртного мне было отказаться легко. Я всегда могла выпить с друзьями 1-2 бокала вина или некрепкого коктейля, но на вечеринках могла уйти в отрыв. Отказаться от алкоголя насовсем меня подтолкнуло похудение, а не забота о здоровье. Алкоголь задерживает воду в организме, способствует отечности, а все это мешало мне добиться фигуры мечты. Так я решила отказаться от алкоголя на месяц и посмотреть, как изменится моя жизнь.

Реакция друзей

Буквально на той же неделе, когда я решила отказаться от алкоголя, меня пригласили на день рождения. Я согласилась и решила, что хотя бы вкусно поем. Именинник с пониманием отнесся к моей просьбе купить мне "колу зеро", но он оказался единственным, кого это не задело. Когда я пришла в компанию, там были и незнакомые мне люди, которые начали меня осуждать после того, как я сказала, что не пью. "Ой, ну в компании всегда есть такой человек", — ехидно сказала мне девушка за столом. "Да, и он всегда в итоге напивается", — поддержала ее другая. К слову, они обе были изрядно выпившие, поэтому реагировать на эти колкости я не стала.

Моя подруга, когда узнала, что я перестала пить, отчаянно заявила, что со мной теперь будет скучно, потому что я не буду ходить с ней в бар. Доводы о том, что в бар я все еще могу ходить и веселиться без алкоголя, на нее не сработали.

В компаниях не пить всегда очень сложно. Веселиться можно, но всегда чувствуешь себя отрешенным от общей атмосферы вечера. Кроме того, всегда очень настораживает реакция других людей, которые подлетают к тебе с бокалом и говорят: "да ладно тебе, выпей", "от одного бокала ничего не будет", "почему сидишь скучаешь, выпей". Сначала это жутко раздражает, ты пытаешься придумать отмазки, а потом просто отказываешь и спокойно реагируешь на все это.

Изменения в здоровье

Одним из наиболее явных плюсов безалкогольных вечеринок является отсутсвие похмелья. Оно у меня всегда проходило очень тяжело даже после пары бокалов вина. Я ненавидела не только чувство похмелья, но и то, что из двух выходных я просто теряла день и целый день лежала, переворачиваясь с одной стороны на другую, чтобы облегчить свое состояние.

Я не заметила других сильных изменений в своем организме, разве что желудок начал болеть гораздо реже. Раньше я часто пила спиртное на голодный желудок и с утра просыпалась от приступов боли. Сейчас это беспокоит меня гораздо реже.

Отечность действительно пропала, тело стало гораздо суше. По утрам я перестала просыпаться с отекшим лицом, дискомфорт в ногах также перестала чувствовать. Фигуру мечты только с отказом от алкоголя получить не удалось.

Не могу больше отметить каких-то видимых изменений своего организма, но буду надеяться, что отказ от алкоголя благоприятно повлиял на мое будущее в плане изношенности органов и печени в частности.

Выводы

Отказ от алкоголя дался мне легко, но я и не страдала зависимостью от спиртного. Тяжелее всего было поддерживать социальные контакты на вечеринках и праздниках, а также отнекиваться от друзей, которые хотят, чтобы я выпила вместе с ними.

Мне кажется, в нашем обществе, и возможно менталитете существует определенный культ употребления алкоголя. То есть если ты в пьющей компании, ты обязательно должен быть в таком же состоянии опьянения, как и остальные. Иначе ты будешь выбиваться из компании. Это оказывает определенное давление, которому тяжело сопротивляться. Зато забываешь, что такое похмелье.