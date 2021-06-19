"Неудобно накладывать под глаза картошку"

На просторах Instagram можно найти сотни лайфхаков по уходу за лицом и телом. Редактор "Рамблера" проверила главные советы блогеров на себе и поделилась впечатлениями.

Я исследую небанальные способы ухода за собой еще с подросткового возраста, когда денег на косметику и бьюти-приборы не было, но выглядеть красиво уж очень хотелось. В последнее время я увлеклась лайфхаками, которыми блогеры активно делятся в соцсетях. На протяжении недели я тестировала самые необычные из них, чтобы выяснить, дают ли они в действительности ощутимый результат.

Снятие лака при помощи уксуса и лимона

В обычной жизни я каждый месяц покрываю ногти гель-лаком в салоне красоты, но ради эксперимента решилась на отчаянный шаг – накрасила ногти обычным лаком из супермаркета. На следующий день попробовала снять его смесью из уксуса и лимона. К несчастью, в посте блогера не было сказано, в какой пропорции смешивать ингредиенты. Но вряд ли эта информация помогла бы мне, потому что даже после тщательной "оттирки" снять лак не удалось. Зато дурной запах стоял по всей квартире.

Картошка против синяков под глазами

@youngcouture_

Крахмал в сочетании с витамином C действительно помогает избавиться от кругов под глазами. Хоть меня никогда и не беспокоила данная проблема, но кожа в этой зоне действительно стала чуть светлее. Вот только каждое утро накладывать под глаза сырую картошку очень уж неудобно.

Нанесение тонального средства губкой для посуды

Разумеется, использовать нужно только новую и чистую губку. Но, увы, даже при таком раскладе лайфхак абсолютно неэффективен. В отличие от специального косметического спонжа, губка не обладает достаточной плотностью. Кроме того, под губкой тональник полосит и скатывается.

Обычные карандаши в качестве подводки для глаз

У профессиональных марок косметики стоимость одного карандаша может доходить до 3000 рублей. Гораздо проще приобрести 20 штук карандашей для рисования за 300 рублей. Проще – да, но кожа за это уж точно не скажет "спасибо".

Блогеры в Instagram показывают, какой удивительный макияж можно сделать таким образом. Но молчат о последствиях. На свой страх и риск я подвела глаза карандашом для рисования и буквально через 10 минут столкнулась с аллергической реакцией – глаза опухли и покраснели. Кроме того, карандаши для рисования гораздо острее карандашей для макияжа, поэтому ими очень легко поранить нежную кожу век.

К счастью, моя аллергия быстро прошла после того, как я смыла макияж, но не исключаю, что у других людей последствия могут быть серьезнее.

Итог