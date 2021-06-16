Галантность или инстинкт: «мужчины уступают место "не тем местом"»

Вопрос о необходимости уступать место в общественном транспорте многим кажется трудным. Кто-то считает, что уступать женщинам место нужно, для других — это неприемлемо и говорит о гендерной дискриминации. Редактор "Рамблера" понаблюдала за тем, кому мужчины уступают место и заметила некоторые закономерности.

Личный опыт

Уверена, каждая женщина замечала, что место в общественном транспорте мужчины уступают значительно чаще, когда вы выглядите нарядно. Красивое платье, укладка и красные губы буквально становятся гарантом для заветного местечка в метро или автобусе. И если вы чувствуете нотку сарказма в моих словах, то так и есть.

Во-первых, у меня не всегда есть желание сидеть. Во-вторых, далеко не все мужчины адекватно воспринимают отказ как ответ на их галантность.

Например, однажды я несла пустой чемодан, а мужчина выхватил его из рук. Я уверена, что он понимал, что чемодан пустой и легкий, но все равно хотел мне "помочь". Он явно спешил, шел быстрее меня и сначала я даже испугалась, что чемодан у меня просто "стырили". В общем, помощь, как и советы, о которых ты не просишь (и даже молчаливого намека на это нет), выглядят странно.

Меня всегда возмущало, что мужчины уступают мне место, потому что я красивая. А когда я еду в спортивном костюме, несу тяжеленную коробку и мне реально хочется сесть, но никакого внимания к себе я не привлекают. Иногда даже просишь уступить, а человек сидит и делает вид, что не слышит.

Наблюдение

Я решила понаблюдать за людьми в общественном транспорте и поездить в метро с конкретной целью. Я хотела изучить поведение людей и опровергнуть свою теорию.

Русские мужчины, в основном, уступали места только симпатичным молодым девушкам. Гораздо реже уступали места пожилым женщинам. В целом, создалось впечатление, что мужчины уступают место "не тем местом". Не галантность ими руководит, а банальная объективация. Позже нашла комментарий анонимного мужчины на форуме на эту тему.

"Я всегда уступаю красивым место в автобусе за две остановки до выхода. А бывают очень красивые девушки, им всегда хоть где. Но вот часто вижу бабу, разговаривающую по телефону, и она еле стоит, чуть ли не падая. Им из принципа не уступаю".

А вот мужчины других национальностей скорее уступали места пожилым, причем как мужчинам, так и женщинам. Думаю, здесь дело в культурном отличии и особом отношении к старшим (здесь я имею в виду даже не стариков, а любых более старших людей).

На людей с крупными сумками большинство людей смотрели с презрением, а не желанием помочь. Ощущение было такое, что людям не нравится, что они занимают так много места в транспорте.

Беременным женщинам и людям с детьми чаще всего уступали места другие женщины. К слову, пожилым людям вне зависимости от пола, женщины тоже уступали места достаточно часто. Некоторые из них уступали места девушкам на высоких каблуках, видимо потому что сами понимали, как неудобно стоять в раскачивающемся вагоне на шпильках

Вывод

Честно говоря, я придерживаюсь позиции, что место в общественном транспорте нужно уступать в том случае, если вы видите, что человеку труднее чем вам. Возраст, плохое самочувствие, беременность и даже банальные каблуки можно заметить почти сразу.