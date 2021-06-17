"Было ощущение, что мной кто-то управляет"

Если вы думаете, что гороскопы уже устарели, вы сильно ошибаетесь. Они вновь входят в жизнь обычных людей в виде натальных карт, ежедневных предсказаний и гороскопов совместимости. Некоторые женщины даже подбирают себе одежду и украшения в соответствии с их знаками зодиака. В связи с тем, что многие вновь советуют прислушиваться к гороскопам, редактор "Рамблера" решила пожить так, как ей советовали звезды и астрологи.

Суть эксперимента

Ежедневные гороскопы говорят нам не только о том, что ждет нас в ближайшие 24 часа, но и предлагают делать определенные действия, а также запрещают что-то. У многих современных людей не укладывается в голове, что кто-то может диктовать им, как жить. В связи с этим я решила проверить, как изменится жизнь, если я каждый день буду следовать советам звезд.

Когда я начала смотреть гороскоп на каждый день, я поняла, что на самом деле они всегда говорят о том, чем лучше заняться сегодня, что я и стала делать.

Мой знак зодиака — скорпион. Астрологи его не очень жалуют и всегда судачат на непреклонный характер людей с этим знаком, поэтому я готовилась к худшему.

Первый день

Сегодня гороскоп посоветовал окунуться с головой в работу и делать то, что у меня получается лучше всего. "Я и так каждый день в работе с головой", — подумала я и не придала этому значения. Однако возможно способствовала сила внушения, но с утра я была полностью разбита и была не готова работать. Как только я села за свой компьютер, на меня нашло вдохновение. В целом не скажу, что рабочий день прошел легче и продуктивнее, чем остальные, но было проще, чем я ожидала.

Вторая часть гороскопа посоветовала не попадаться на глаза близким, чтобы не провоцировать конфликт. Пришлось в этот день работать не из дома и пойти в коворкинг. Не знаю, спасло ли меня это от ссор, но в коворкинге работать мне не понравилось.

Второй день

Мой гороскоп на второй день был очень непонятным. Мне посоветовали определиться с целями и предупредили, что если я преуспею в одном, то могу забыть про что-то другое. Для быстрого достижения целей мне посоветовали искать партнеров и помощников, но быть начеку.

В этот день я работала, как и обычно, а также впервые за свою жизнь наметила список целей на ближайшие пять лет. Решила их проанализировать и поняла, что движусь в правильном направлении, но все действительно движется немного медленно. Партнера и помощника для их достижения я не нашла, но мне показалось, что с этим я смогу справиться сама.

Третий день

Сегодня гороскоп посоветовал мне наладить отношения с людьми, с которыми они начали портиться. Как раз на этот день я запланировала встречу со своей старой хорошей подругой, но в силу расстояния и разных интересов наше общение начало сходить на "нет". Мы с ней довольно душевно погуляли, но все время я думала, что наше общение уже не то, какое было 6-7 лет назад. Оказалось, что она тоже скучает по старым временам, но мы поняли, что выросли и теперь у каждой из нас другие интересы и планы.

Конечно, договорились о том, что будем видеться чаще и не пропадать, но мы обе знаем, что это не сработает. В любом случае, я надеюсь, что эта встреча подкрепила нашу дружбу и в дальнейшем мы продолжим хотя бы общаться.

Четвертый день

Сегодня гороскоп предупредил меня о том, что не стоит вступать в полемику с близкими людьми и переубеждать их в чем-то. Но я-то себя знаю: если мне нужно что-то доказать, я это сделаю любой ценой. Так и вышло, что я не сошлась во мнении со своей мамой, из-за чего и возникла ссора. Несмотря на то, что гороскоп посоветовал поговорить сегодня с близкими людьми, этот совет не сработал.

Пятый день

Гороскоп предупредил меня о необычном и нестандартном случае, но таковых за день я не заметила. Был обычный день и из неожиданностей был только дождь, но он не повлиял на мои планы.

Я все ждала, когда случится какая-нибудь нештатная ситуация, но ее не было. В итоге целый день я готовилась преодолевать препятствия и проела его в напряжении, а могла бы не тревожиться понапрасну.

Шестой день

Сегодня звезды опять посоветовали мне не расслабляться, чтобы неприятности не застали меня врасплох. Также там было написано, чтобы я не высказывалась резко в отношении других людей и пару раз мне это действительно заткнуло рот. На самом деле, не могу предположить, как могла бы развиваться ситуация, но она явно не дошла до точки кипения, так что в этом смысле гороскоп мне помог. Неприятностей никаких не случилось, но я их и не ждала, согласно опыту предыдущего дня.

Седьмой день

В последний день моей жизни по гороскопу он преподнес мне подарок и посоветовал побыть с близкими людьми, убрать в доме и заняться физическими нагрузками. Так как это был выходной, день я провела прямо так, как советовал мне гороскоп. Конечно, успела я не все, но в целом сделала много дел и все равно чувствовала себя отдохнувшей.

Выводы

Я прожила неделю по гороскопу и могу сказать, что целиком и полностью верить в них не надо. Сначала у меня было ощущение того, что мной кто-то управляет и в целом было некомфортно. По мере эксперимента я перестала сильно зацикливаться на том, что советовали мне астрологи и делила все на два.

В первые дни мне показалось, что жизнь по гороскопу действительно помогает, и мне даже нравилось. Когда появились более наставные оттенки и предупреждения о неприятностях, мне становилось тревожно. И при этом неожиданные ситуации не происходили. Получается, я зря их ждала и нервничала.