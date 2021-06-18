«Носила юбку, но энергия земли не помогла»

В интернете можно найти немало тренингов, раскрывающих всевозможные стороны человеческой натуры. Так называемая ведическая психология обещает последовательницам чудесное преображение, в том числе с помощью юбки. Редактор «Рамблера» проверила теорию.

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Казалось бы юбка — это просто предмет гардероба, но сторонники ведической мудрости видят в ней не просто кусок ткани, а мощный артефакт, способный преобразить жизнь женщины. Если верить популярным гуру, волшебная юбка раскроет истинную женственность, обеспечит семейную идиллию и образцовый порядок в доме, приумножит доход мужа в тридцать раз, а также избавит от женских недомоганий и даже облегчит роды. Например, об этом в своей статье «Три года без брюк» написала Ольга Валяева еще в 2013 году. А The Village в 2017 году сделал цикл о девушках, отказавшихся от брюк.

Ведическая психология считает юбку проводником энергии земли, то есть исконно женской энергии. Ежедневная зарядка такой энергией и должна обеспечить счастье по всем фронтам. Для большего эффекта юбка должна быть длинной, но это необязательно.

Хотя я так и не поняла, как связано обычное магическое мышление с настоящими Ведами (других, собственно, нет) — священными текстами индуизма, которые представляют скорее литературную и культурную ценность, но решила не уточнять. Тем более, что ссылок на конкретные тексты Вед, где было бы написано о могучей силе юбки, я так и не нашла. Но эксперимент есть эксперимент. Я решила не замахиваться сразу на трехлетний эксперимент, ограничившись месяцем. Тем более началось лето, а все джинсы временно вышли из строя. Адепты ведической психологии сказали бы, что это знак.

Прежде всего, обнаружилось, что летняя юбка (причем длинная) у меня вообще всего одна, купленная по случаю в Турции. Ее я и взяла на вооружение. Кроме нее, в гардеробе имелось несколько коротких платьев, которые не так полезны, как длинные, однако, по утверждению ведических гуру, даже короткое платье лучше брюк, поэтому они отправились на скамейку запасных.

На протяжении первой недели я чувствовала себя непривычно, подметая своей юбкой все неровности наших тротуаров. Вообще колдобины не способствуют красивому скольжению в юбке по нашим дорогам. Впрочем, были и плюсы — например, хорошая вентиляция, которая облегчала перемещения по раскаленному от жары городу.

Вторая неделя ознаменовалась тем, что я опоздала на нужный автобус, который ходит раз в час. Юбка не позволила развить приличную скорость, впрочем, быстрыми-то должны быть мужчины, а женщинам, по мнению ведических гуру, положено никуда не спешить и во всем доверяться высшим силам. Возникла дилемма: в течение следующего часа концентрировать в себе энергию женского терпения на пыльной остановке или переложить ответственность на высшие силы. Выбрала второй вариант, не доехала до отделения банка, но высшим силам виднее. В следующий раз на автобус я успела, правда, в процессе я пару раз чуть не упала, а забираясь в автобус я ее чуть не порвала, потому что обычно юбки, тем более длинные, я не ношу.

Третья неделя позволила мне полностью погрузиться в повседневную жизнь дам позапрошлого века. Преодолевать ухабы и раньше было нелегко, но вовремя ливня (и после него) юбка превратилась в груз, который тянул меня на дно — в прямом смысле слова, на дно огромных луж. Впрочем, их в джинсах переплыть проблематично.

Юбке предстояла генеральная стирка (возникли сомнения, не смою ли я целительную энергию), а я пыталась обрести женскую гармонию для того, чтобы приготовить ужин. Получалось плохо, так как чувствовала только раздражение. Впрочем, я решила дать еще один шанс земле и ее энергии и перешла на платья. Так что четвертая неделя прошла без происшествий, но и чудес тоже не было. Кстати, место в транспорте мне действительно уступали — наверно в насквозь промокшей юбке у меня был очень жалобный вид.

По прошествии месяца я поинтересовалась у супруга, не прибавили ли ему зарплату (или дали премию), объяснив, что юбка должна была обеспечить грандиозный рывок в его карьере, на что получила лишь удивленный взгляд. Порядка в доме не прибавилось, только вещей для стирки стало меньше. Внутреннюю богиню я в себе так и не открыла, возможной ей было не до меня.

Выводы: перефразируя Зигмунда Фрейда , скажу, что иногда юбка — это просто юбка. Возможно, если любые позитивные изменения приписывать юбке и истово в это верить, то чудеса действительно происходят. Но с тем же успехом можно ставить на одно и то же число в рулетке, верить в силу «тройки, семерки и туза» или подковы над дверью.