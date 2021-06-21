«Похудела на смузи и получила в подарок предиабет»

В Сети появилось огромное количество фитнес-тренеров и нутрициологов, которые пропагандируют похудение с помощью смузи. Редактор "Рамблера" попробовала такой способ экспресс-похудения, но быстро поняла, чем это может обернуться.

Похудеть легко

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Уже середина лета, а похудеть после карантина как-то не вышло. Поэтому я решила изучить вопрос экспресс-похудения. Нашла тренера в Instagram, которая продает авторские курсы и делится классными результатами своих подопечных. Суть ее методики: питаться смузи из разных фруктов, тренироваться дома со своими весом и получать наставления от тренера. Я оплатила покупку и начала путь к телу мечты.

Меня сразу добавили в чат, дали несколько рецептов смузи, которыми я должна питаться на протяжении ближайших дней и план тренировок. И я начала!

Результаты видны почти сразу

Войти в ритм постоянного спорта получилось почти сразу, диета на смузи мне тоже подошла, я не испытывала чувства голода. А еще было приятно быть в чате с другими девушками и "хвастаться" результатами. Где-то через три недели я заметила результат, вес быстро уходил, а кожа как-то подтянулась. Тренер меня всячески поддерживала.

Отдельное удовольствие — смотреть на свою еду. Смузи в виде напитка, полезный лимонад и фруктовый-боул сразу переносят тебя будто бы на Бали. Ощущение легкости и приподнятое настроение, плюс комплименты от близких, что может быть еще лучше? Но не все было так идеально. Я здорово похудела на смузи, но получила в подарок предиабет.

А вот конечный результат разочаровал

В какой-то момент я пошла на плановый осмотр к врачу, предварительно сдала анализ крови. Врач сразу начала спрашивать о моем питании, потому что заметила, что я похудела. Позже она отметила негативное следствие моей диеты — повышенный показатель содержания сахара в крови. Сказала, что диета на смузи опасна и надо срочно прекращать это дело. А фрукты употреблять только целиком и реже, вводить в рацион овощи и сбалансированное питание.