«Самые уверенные — "низкопробные" мужики»: как я носила платье

Что такое женственность в классическом понимании? Наверное, это совокупность определенных качеств характера и визуального образа. Например, когда женщина следит за собой, за домом, хорошо готовит и еще успевает работать. Не сидеть же на шее любимого! Редактор "Рамблера" попробовала целую неделю надевать одни платья и рассказала, каково это.

Забавный эксперимент

Видео дня

Сразу скажу, что исследовать влияние элегантной одежды на мою жизнь было не трудно. В Москве началась адская жара, поэтому платье спасало хоть как-то. Платья я носила разные: короткие, длинные, разной степени открытости. Конечно, не обошлось без приключений.

Я состою в серьезных и длительных отношениях, поэтому никого не ищу. Да, я выгляжу приятно, но никогда ни с кем не флиртую на улице. Вы заметили, что я невольно начинаю оправдываться, подталкивая вас к моему дальнейшему рассуждению. Потому что знаю, что комментарии в стиле "сама виновата", "короткую юбку надела" — это то, чем заполнен Интернет. К слову, такой формат обсуждения как раз перекладывает ответственность с больной головы на здоровую. Странно, что многие этого не понимают.

Мужчины — просто жесть

За неделю я поняла, что быть женщиной в России мешают именно мужчины. Причем, мужики самые разные — молодые, старые, страшные и приятные на вид. Они "цикают", дают сальные комплименты, подходят знакомиться, а когда получают отказ (вполне вежливый, но твердый), начинают проявлять агрессию. Несколько раз на отказ дать номер, меня обозвали словом на букву Ш. Логики в этом никакой нет, как и существования логики мужской и женской.

Мужчины в нашей стране остались где-то в прошлом, а их восприятие общения с девушкой до сих пор строится на завоевании и какой-то силе. Они грубые, необразованные, не могут подать себя. Честно говоря, в голове вертелся один вопрос всю неделю... А кто вообще соглашается с ними быть?

И да, конечно, самыми уверенными были — самые "низкопробные" мужики. А если мужчина чуть выпил, например, в пятницу вечером, то он превращается в Дон Жауна. Только вот я не пью, занимаюсь спортом, зачем нужен ты мне, Дон Жуан? Это даже если не учитывать, что я не свобода.

Выводы

Россия живет по законам патриархата, многие верят, что женщина надевает платье, чтобы кого-то призвать. Хотя все прекрасно понимают, что люди наряжаются, чтобы чувствовать себя классно и уверенно, а еще выбирают более легкую одежду из-за жары.

Мечтаю, чтобы наша страна стала безопасной для женщин, а красная помада и короткая юбка перестали считаться "отягчающим для женщины обстоятельством".