"Курила, пока не стало больно"

В начале 2020 года, когда в России из-за пандемии начались нерабочие дни, а в Москву пришла тотальная самоизоляция, многие обзавелись новыми привычками, в том числе и вредными. Например, редактор "Рамблера" начала курить, и только сейчас решила поставить перед собой цель бросить это дело. Она поделится опытом и расскажет, удалось ли ей избавиться от приобретенной вредной привычки.

Как все началось

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До 2020 года никогда не испытывала тяги к курению. В моей жизни даже был случай, когда в подростковом возрасте меня пытались научить этому, однако мне не понравилось и все на этом закончилось. Когда стали появляться системы нагревания табака и электронные сигареты, то и к ним у меня интереса не возникало. Доходило все даже до того, что мне был противен запах всего, что было связано с курением.

В 2020 году, когда нашу редакцию отправили работать из дома, в моей жизни произошло много негативных моментов, и у меня случился нервный срыв, на фоне которого я и начала курить электронные сигареты. Привыкание к ним произошло довольно быстро. И теперь ни один день не обходился без этого приспособления. К тому же, мне нравилось, что у электронных сигарет большой ассортимент вкусов.

Осознание

Осознание того, что у меня появилась зависимость, пришло лишь через год, весной 2021 года. Я была с друзьями на вечеринке в одном известном московском баре. Мы изрядно напились и часто выходили курить на улицу. Электронная сигарета быстро закончилась, а у подруги были лишь обычные. На удивление, мне захотелось именно их. И через полчаса я уже сидела на улице одна и рядом лежали четыре сигареты, которые были выкурены мной за короткий срок.

На утро после вечеринки я пыталась смыть с себя запах сигарет, потому что мне вдруг стал он очень противен. На мгновенье мне даже стало плохо от того, что я делаю со своим организмом. В тот день я решила, что никогда больше не стану курить обычные сигареты. Однако электронные все равно остались в моей жизни, мне было трудно от них избавиться. И в какой-то момент даже решила принять свою зависимость.

Решение

Я прекрасно понимала, насколько вредны какие-либо сигареты, а также то, что мне необходимо бросить это дело. Однако всегда находились какие-либо оправдания. Например, стресс на работе, учебе, в семье или личной жизни. Так, все время я и откладывала, пока мне не стало больно в груди. На следующий день я записалась к специалисту, чтобы проверить легкие. Через неделю пришел результат, и, по правде, он оказался хорошим. А боль в груди списали на невралгию. Эта ситуация помогла мне сделать шаг в правильном направлении, несмотря на хорошие анализы.

Я решила поставить перед собой цель и бросить курить за неделю, продумав целый план, как это можно осуществить. Однако на следующий день после получения результатов анализов у меня сработал некий "переключатель" в голове, благодаря которому у меня в одно мгновенье пропала тяга к никотину. Теперь я не курю уже больше месяца, и хорошо себя чувствую.