«Я весь день говорила детям “да”»

Как часто на многие желания и просьбы детей вы отвечаете отказом? Готова спорить, что слово “нет” в большинстве семей звучит намного чаще, чем “да”. Редактор “Рамблера” решила выяснить, что произойдет, если в течение 24 часов говорить детям "да", и так ли это на самом деле страшно.

Фото: Кадр из фильма «Городские девчонки» Кадр из фильма «Городские девчонки»

Когда родилась моя старшая дочь, я, молодая неопытная мама, вычитала где-то, что детям ни в коем случае не стоит говорить слово “нельзя”. Вместо него автор труда (сейчас не вспомню ни саму заметку, где я это вычитала, ни фамилию) предлагал использовать слово “нет”. Ну то есть ребенок пытается залезть на высокий табурет, вы ему вместо “нельзя” строгим голосом — “нет”. Некоторое время пыталась, но результатов эксперимента, если честно, не помню.

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Прошло 12 лет. И возникла мысль повторить давний эксперимент, но с точностью до наоборот. На все просьбы детей (теперь их уже двое) отвечать согласием и посмотреть, что из этого выйдет.

Дети восприняли идею с энтузиазмом, ведь они довольно давно, насмотревшись похожих челленджей, просили устроить такой же день “да”. А вот я, откровенно говоря, внутренне немного напряглась, не понимая, чего ожидать от этого необычного эксперимента.

Для эксперимента я выбрала выходной день, чтобы, если что-то пойдет не так, провести его с минимальными потерями. Правда, “на берегу” мы сразу договорились, что их желания будут адекватными, “хотелки” из разряда “увезите меня в Гималаи” исполнить я точно не смогу. Дети согласились.

Утром дочь и сын сразу решили проверить мою готовность к эксперименту: запросили каждый разный завтрак. Обычно я это не практикую, но теперь, конечно, сказала “да”. Дочь попросила приготовить ей оладьи, сын захотел творожные вафли. Отправилась на кухню, дети вызвались помочь. Разумеется, ответила “да”!))

Позавтракав, дети умчались гулять, предварительно спросив разрешения позвать на наш дачный участок друзей. Забыла упомянуть, эксперимент проводился на даче. Возрадовалась, поскольку планировала косить траву, а тут так удачно появился повод перенести это мероприятие. Восемь детей на стандартном участке в шесть соток, конечно, так себе удовольствие, но раз уж решилась на эксперимент, деваться некуда. Результат: продырявленная надувная горка (ну и ладно, много места занимала) и “болото” возле бассейна. Не слишком большие потери, надо сказать.

Кадр из фильма «День “да”»

Накупавшись и распугав криками соседей, ватага детей примчалась в дом и попросила разрешения сходить в магазин за мороженым. Обычно хожу с ними, но тут пришлось отпустить одних, поскольку решили проявить самостоятельность, раз уж случай такой подвернулся. Договорились, что возьмут с собой телефон и позвонят, когда дойдут до магазина. Обещание сдержали.

Было еще несколько желаний, вроде поиграть в телефон больше, чем обычно, вместо обеда поесть мороженого и фруктов, посмотреть допоздна телевизор и не читать на ночь (обычно прошу это делать). Но каких-то удивительных и невыполнимых желаний, надо признаться, ни сын, ни дочь за весь день не высказали. Зря я, видимо, так опасалась.

Отправляясь поздно вечером спать, дети сказали, что эксперимент им очень понравился и они не прочь повторить его. Признаться, я тоже.