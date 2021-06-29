"С проблемами столкнулась уже в очереди на прием"

Ни для кого не секрет, что за своим здоровьем нужно следить, для этого необходимо на регулярной основе проходить полное обследование всего организма, даже если вас ничего не беспокоит. Именно это и решила сделать редактор "Рамблера". Она расскажет, с какими трудностями ей пришлось столкнуться при прохождении обследования.

Лишь в 23 года мне пришло осознание, что нужно регулярно следить за состоянием своего организма, а не обращаться к специалистам только тогда, когда уже что-то болит. Последнее подобное обследование я проходила еще в 2017 году, хотя нужно его делать хотя бы раз в год.

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В первую очередь, я записалась к терапевту в обычную государственную поликлинику, к которой прикреплена, чтобы он выдал мне направления ко всем необходимым специалистам. И проблемы начались практически сразу. Сначала стоит отметить, что я прекрасно понимаю, что на сегодняшний день большинство медиков заняты решением проблем с коронавирусом, однако это не отменяет того, что за состоянием своего организма нужно следить.

Придя на прием к терапевту, я начала рассказывать о том, что меня беспокоит и о том, что мне хотелось бы проверить. Перед этим изучила свои предыдущие проблемы в медицинской карте. Терапевта попросила записать меня на прием к таким специалистам, как офтальмолог, невролог, гинеколог и еще ряду других. Услышав это, терапевт начала утверждать, что все врачи заняты, и поскольку сейчас у меня ничего не болит, то мне ни к кому не нужно. Я растерялась и написала маме, которая была неподалеку, чтобы она зашла и поддержала меня. И только благодаря ей и ее угрозам, что она пожалуется в определенные органы, меня записали к специалистам.

Далее предстояла запись ко врачам на определенное время через систему. К некоторым специалистам можно записаться только через две недели, поскольку другие дни уже заняты. Со следующими проблемами я столкнулась уже в очереди на прием. Стоит отметить, что ни один из них не начался вовремя, к одному из специалистов я попала лишь спустя два часа от указанного времени в талоне. Что касается самой очереди, то были те, кто "только спросить", те, кто поживой очереди и те, кто пришел с одним и тем же временем в талоне, скорее, из-за проблем в системе.

Все специалисты, к которым я обратились, были очень доброжелательны и качественно выполнили свою работу. Я узнала о проблемах своего организма, о которых не подозревала ранее, и получила необходимые рекомендации по лечению.

С последней проблемой я столкнулась после того, как невролог дала мне направление на МРТ. Врач отметила, что запись в системе начинается с 7:30 утра, и что записаться будет тяжело из-за роста заболеваемости коронавирусом. Это направление у меня на руках уже больше недели, и мне все еще не удалось записаться.