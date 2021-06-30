Как я привлекала деньги лавровым листом и заговорами

Все хотят зарабатывать больше денег, но при этом ничего не делать. В сети предлагают много легких решений. Например, заговоры и ритуалы, которые, по словам авторов, привлекут деньги и улучшат финансовое положение человека. Редактор "Рамблера" проверила на себе, работают ли эти магические способы.

На самом деле я была настроена серьезно. Кредит сам не закроется, но какая-то надежда на быстрое привлечение денег была, несмотря на полное неверие в магические ритуалы. Для меня все мистическое ассоциируется с детством, когда вызываешь пиковую даму, гадаешь на картах и "разговариваешь" с чертиком с помощью иголки. Но сейчас в интернете огромное количество статей и видео о том, как приманить финансовую удачу. При этом у роликов на YouTube больше 40 тысяч лайков, по 800 тысяч просмотров и десятки благодарностей в комментариях. Спрос явно есть. Вот и я решила попробовать. А вдруг сработает!

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Лавровый лист в кошельке

"Раньше, то есть до лаврового листа, в месяц заказов очень мало было, а после лавра каждый день по 3-4 комплекта заказывают и деньги дают вперед хотя я и не спрашиваю",

— написала под одним из советов в соцсетях женщина, шьющая постельное белье на заказ.

Чем я хуже? Хотя я привыкла видеть лавровый лист только в супе, все равно купила целую пачку и положила половину в кошелек (хотя, по рекомендациям, нужен всего один), а половину в копилку со сбережениями. С помощью этого ритуала деньги должны были преумножиться в несколько раз. Стоило видеть лицо продавца фруктов в прилавке, когда вместе с 500 рублевой купюрой из моего кошелька попадали лавровые листья.

"Привлекаю к себе богатство": заговор от Ванги

Из личного архива

Еще один популярный в интернете ритуал — от Ванги. Нужно было высыпать чайную ложку сахара на небольшой листок, прочитать над ним заговор, завернуть в конверт и спрятать в потайной карман кошелька.

Кадр из видео

Там уже были лавровые листья, поэтому на самом деле в моем кошельке больше чего-то съедобного, чем денег. А пока я ходила по улице в 30-градусную жару сахар еще и растаял. Но на 10 минут большие деньги в моем кошельке все-таки появились: когда я снимала кредитные деньги в одном банке и перекладывала на карту в другом.

"Вселенная приносит 500 тысяч в мою жизнь"

Из личного архива

Смысл следующего ритуала заключался в том, чтобы запросить у Вселенной нужную сумму и силой мысли притянуть ее на свой банковский счет. Как сказала ведущая одного YouTube-канала на тему привлечения денег, у которого, между прочим, почти 700 тысяч подписчиков, у нее после этого на карте накопилось десять миллионов рублей. Я решила не наглеть и попросить для начала 500 тысяч.

Для ритуала нужно было написать желаемую сумму на листе, положить купюры, поставить на все это стакан с питьевой водой для какой-то там энергии и зажечь свечу, читая над всей этой конструкцией заговор:

"Я принимаю в свою жизнь 500 тысяч рублей. Я умножаю свои деньги. Вода в моем стакане чиста, ясна, и также ясно я вижу, как Вселенная приносит 500 тысяч рублей в мою жизнь. Пусть наполнятся счета, деньги пусть придут в мой дом также скоро, как сгорит моя свеча..."

После этого нужно было выпить заговоренную воду. На вкус обычная.

Сила полнолуния

Мне повезло, во время проведения эксперимента было полнолуние. Но, если предыдущие ритуалы удалось сделать в одиночестве, в этот раз пришлось приноровиться. Чтобы провести магический обряд в тайне, я дождалась, пока мой молодой человек уснет.

Ритуал заключался в том, что нужно было ходить "под луной" по всей квартире и приговаривать, при этом хлопая в ладоши:

"Достаток в доме, достаток всегда. Я благодарю, Вселенная, тебя!"

Было очень смешно, когда я ходила, читала "заклинание" и столкнулась в дверном проеме со своим парнем. Пришлось объясняться, что это вклад в наш будущий отпуск.

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