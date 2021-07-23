Разоблачение: работают ли карьерные коучи на самом деле

В последние годы стало стало модно пользоваться услугами разных экспертов. В крупных городах уже никто не красит себе волосы, не делает маникюр дома, а многие даже не покупают одежду. Хочешь выглядеть хорошо — доверяй специалистам. Каждый второй ходит к психологу, а некоторые даже пользуются услугами бизнес-консультантов. Редактор "Рамблера" решила выяснить, работают ли советы коучей на самом деле.

Найти коуча

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Я решила найти коуча через Интернет и рассказать о своем опыте знакомым чуть позже. Однако ориентировалась не на блоги в Инстаграме, а смотрела на реальные достижения эксперта: какой у него бизнес, образование, где находятся офисы. Безусловно, хотелось видеть в качестве наставника человека, который превосходит меня по заработку и чей уровень жизни выше.

А еще мне хотелось, чтобы это была женщина. Я как-то сразу представила, что мужчина будет учить и смотреть сверху вниз, хотя карьерный рост женщинам дается сложнее. В какой-то момент работодатель начинает так бояться потенциальной беременности, что серьезных задач не дает. Многие hr даже на стадии собеседования узнают о репродуктивных планах.

Такая женщина нашлась, у нее крупный бизнес и она специалист в сфере карьеры. Мне хотелось сделать рывок вперед и увеличить свой заработок.

Процесс

Я записалась на несколько частных консультаций, потому что предположила, что так работа будет проходить продуктивнее. Да и эксперт заявляла о том, что любить добиваться результатов в сжатые сроки.

Мы созванивались в Zoom и это, действительно, было похоже на работу с психологом. Только мы фокусировались не на моих чувствах, а на моих целях и задачах. Обсудили, что меня тревожит. Разбирая по полочкам вроде бы банальные вещи, я вдруг поняла, насколько сильно ограничиваю себя и решила быть более напористой. Например, попробовать попросить повышение, а не ждать пока мои труды оценят.

Коуч предложила мне расписать потенциальную карьеру на пять лет вперед и проанализировать рынок, чтобы понять, какой статус моих текущих навыков. В тот момент мне казалось, что я профессионал, но рынок труда сильно изменился и компании искали специалистов с другим функционалом. И тогда меня снова обуял страх. Надо держаться за место!

Спустя месяц

Небольшая нервная встряска заставила меня вновь изучать свою нишу, я записалась на несколько курсов, чтобы углубить знания, обрести новые навыки и изучить смежные сферы. В какой-то момент я начала вновь ощущать уверенность в себе.

Идея расписать карьеру на пять лет вперед казалась мне глупой, эксперт посоветовала читать книги успешных людей и дала список книг по развитию. Я крутила пальцем у виска, но делала, что она говорит.

Прочитав пару-тройку книг, я осознала, что карьеристы реально держат в уме цель подняться по карьерной лестнице и ищут возможности. А если я сижу на месте и меня устраивает компромисс между зарплатой и вложенными усилиями, я вероятно карьеристкой не считаюсь.

Также я вынесла для себя, что карьеристы погружены в работу, горят ей, искренне любят ее, но и придерживаются системы тоже, преодолевают себя во имя высшей цели. А еще все успешные люди из книг следили и за своим психическим, и за своим физическим здоровьем.

Через три месяца

Когда курсы были окончены, я принялась использовать новые знания в работе, стала чаще высказываться и обращать внимание руководства на себя. Более того, я начала обсуждать целесообразность некоторых идей, чего раньше себе не позволяла. Я вдруг поняла, что имею достаточно экспертизы в своей отрасли.

Начальник тоже заметил мое преображение, сначала просто хвалил, а потом вопрос о повышении встал сам собой. Правда, пока я училась и анализировала рынок, успела пройти собеседование в другую компанию. Должность была такой же, но зарплата значительно выше. Я приняла предложение и поменяла работу.

Итог

С одной стороны, все это полностью моя заслуга. А информацию, которой делилась коуч, можно легко найти в Интернете. С другой стороны, когда кто-то наблюдает за твоим результатом, а ты ведешь дневник своих успехов, отвлечься от дела просто нет шансов.