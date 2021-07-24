"Выбрала самый радикальный метод"

Большинству из нас приходится сталкиваться с необходимостью отстирать трудно выводимые пятна, которые остаются на одежде. Особенно обидно, когда эти пятна остались на белом или на одной из любимых вещей. Так и случилось с редактором "Рамблера" — на ее любимых белых джинсах осталось пятно от красного вина. Она попробует воспользоваться несколькими лайфхаками из Сети, чтобы избавиться от него.

Что понадобится?

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Перед мной стояла, казалось бы, невыполнимая задача — вывести не просто пятно от вина, а довольно старое загрязнение. В сети мне удалось найти несколько способов, которые якобы должны помочь в этом непростом деле. И я решила выбрать самый радикальный из них, поскольку джинсовая ткань довольно плотная. Дли этого метода мне понадобится несколько предметов:

жидкое мыло или моющее средство для посуды;

скипидар;

нашатырный спирт;

стиральный порошок.

Пятно вина

из личного архива

По инструкции необходимо смешать жидкое мыло или моющее для посуды, нашатырный спирт и скипидар в пропорции 10:2:1. Далее этой смесью нужно обработать испачканное место и оставить на 10-15 минут, что я и сделала. Сразу видимых изменений не произошло, однако после того, как я выполнила последний пункт инструкции, а именно постирать вещь теплой водой с добавлением стирального порошка, изменения были на лицо.

из личного архива

Стоит отметить, что пятно полностью не отстиралось. Возможно, следовало дольше подержать массу на одежде или же необходимо повторить процедуру. В любом случае, загрязнение уже не настолько яркое.

Пятно крови

Затем я вспомнила про белую майку, на которой есть старые следы крови. Меня было не остановить, и я решила найти лайфхак и для этого загрязнения. В первую очередь в Сети предлагают замочить ткань в соленом растворе. Для этого нужно взять столовую ложку соли на литр воды, а затем оставить вещь на десять часов.

из личного архива

Я испробовала этот способ, однако он не помог. И тогда обратилась к другим методам — нашатырный спирт и перекись водорода. В этом случае необходимо приготовить раствор из трех чайных ложек нашатыря и 500 миллилитров воды, и замочить в нем пятно. Через какое-то время требовалось осторожно протереть пятно кусочком впитывающей ткани, смоченной в перекиси водорода, и прополоскать в теплой или прохладной воде. Но и этот лайфхак провалился. И только дочитав статью, я поняла в чем была моя ошибка. Некоторое время назад я стирала майку в горячей воде и, оказывается, после этого кровь уже невозможно вывести.