«Что стало с моим лицом после месяца фейсбилдинга»

На сегодняшний день многие люди одержимы идеей как можно дальше отодвинуть старение. Для этого они чаще занимаются спортом, правильно питаются, выбирают исключительно натуральные и органические продукты, слушают лекции по генетике и занимаются фейсбилдингом. В материале пойдет речь о последнем пункте.

Фейсбилдинг не меняет внешность, не блокирует мимику, он просто приводит мышцы в тонус – и гармонизирует черты лица. И многие звезды также отказались от различных инъекций в пользу фитнеса для лица. И среди таких знаменитостей оказались Дженнифер Лопес, Дженнифер Энистон и еще многие другие. И вот редактор "Рамблера" решила проверить, как изменится ее лицо после месяца фейсбилдинга.

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Первые шаги

Смысл фейсбилдинга заключается в работе с мышцами лица. Их необходимо тренировать так же, как и мышцы тела и не допускать, чтобы они теряли тонус. И чтобы не навредить своему лицу неправильными упражнениями из Сети, я решила проконсультироваться с практикующими фейсбилдинг знакомыми, и выбрать подходящий курс. И большинство из них меня отправляли на обучение к одному популярному блогеру в этой области.

Курс

Стоимость курса, продолжительностью в месяц, мне обошлась всего в тысячу рублей, поскольку я успела на цену со скидкой. И в этот же день я сделала фото "до", чтобы позже сравнить с "после", и у меня началось первое занятие. В первую очередь, мне понравилось, что у создателей курса есть собственное приложение, которое довольно удобно в использовании. Также для каждого урока предусмотрен ряд видеороликов, в которых во всех подробностях объясняется, как правильно выполнять то или иное упражнение.

Как только я начала выполнять задания, мой молодой человек, который сидел рядом и за всем этим наблюдал, смеялся. И, правда, со стороны это выглядело действительно забавно. Так, дважды в день я выполняла упражнения из курса, и мне уже не терпелось увидеть результат или, хотя бы, узнать, изменится ли что-то.

Итог

из личного архива

Обучение подошло к концу и пришло время для фотографии "после" и анализа результатов. Когда я смотрелась в зеркало, то изменений не замечала, однако увидев коллаж "до"/"после", то приятно удивилась. За месяц явных изменений не произошло, однако я заметила, что контур стал четче, лицо симметричнее, синяки под глазами стали менее заметными и цвет лица пришел в норму.

из личного архива

Учитывая, что прошел всего месяц, результатом я довольна. Приятным бонусом было то, что данные курса сохраняются в приложении целый год. За это время можно еще несколько раз повторить и закрепить упражнения, чтобы в будущем их регулярно практиковать. Специалисты советуют первые два месяца заниматься каждый день, чтобы дать мышцам лица максимальную встряску, а затем переходить на решим две-три тренировки в неделю.

Предупреждение