Эксперимент редакции: легко ли вернуть товар в магазин

Работает ли закон о Защите прав потребителей, так ли легко вернуть купленный товар с чеком или без него, а также на какие уловки идут сами покупатели, выясняла редактор "Рамблера".

Будет ли легко сдать купленный товар в магазин и вернуть за него деньги, зависит от многих факторов.

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Новую вещь вернуть в магазин и получить за нее деньги назад достаточно просто: следует не пользоваться товаром, не портить упаковку, проверить, входит ли товар в список возвращаемых (например, нижнее белье по закону является невозвратной продукцией), доказать факт покупки вещи в конкретном магазине. Проще всего, если есть чек, но его отсутствие не является уважительной причиной для продавца, чтобы не принимать товар.

Возврат кофеварки без чека

Приведу пример подобного на собственном опыте. Папа купил мне в подарок кофеварку, но я уже некоторое время не пью кофе и вещь будет просто занимать место на кухне. Отец сказал, что ему не хочется разбираться с тем, чтобы снова ехать в магазин. Тогда я решила воспользоваться правом на возврат продукции.

Личный архив

Моя кофеварка была куплена в крупной сети магазинов бытовой техники. Разговаривать по телефону я не люблю, решила воспользоваться онлайн-связью. Я написала в мессенджер, что хочу сделать, и стала ждать ответа.

Достаточно быстро подключился оператор, который разъяснил мне правила возврата продукции в моем случае.

Личный архив

Возврат денег в строительном магазине

А вот этот случай уже потрепал мне нервы.

Мы с мужем делаем дома ремонт. Сами, то есть правда все - вдвоем, вызывали только мастеров на замену окон, строительный магазин - наш второй дом, про которой мы бы с радостью хотели забыть, но пока никак.

Впервые в жизни решили воспользоваться услугой колеровки краски. Поехали в один из популярных сетевых магазинов, который, к слову, скоро закрывается. Поэтому в нем мало работников, а как следствие - мало открытых касс. Чтобы заказать подбор цвета, нужно сначала выбрать оттенок на стойке, где выполняют колеровку, затем оплатить товар и вновь вернуться к стойке с чеком. Я стояла в очереди почти час (суббота, разгар дня, работают две кассы из двадцати и лучше не станет, даже если очень возмущаться, потому что работать некому). Пришла с чеком на стойку колеровки и вижу, что ребята пробили мне фасадную краску под колеровку, когда мне нужна была для внутренних работ.

Проблему решили так: нужно вновь вернуться на кассу, отстоять очередь, сделать возврат этого заказа и оплатить другой, только что созданный, с правильный краской.

Я снова отстояла почти час, а когда моя очередь подошла, девочка-стажер с ужасом в глазах услышала от меня:

"Я хочу оформить возврат и оплатить новый заказ".

Менеджер, который ее обучал всем премудростям, взял ситуацию в свои руки, долго колдовал в своей кассе, но возврат пробить так и не смог. Позвали еще одного сотрудника, увы, он тоже не справился. Через 15 минут безуспешных попыток и под взглядом разъяренной ожиданием очереди было решено позвать старшего кассира. Она, правда, тоже ничем не смогла помочь и в какой-то момент касса просто-напросто зависла. На эту суматоху ушло в совокупности полчаса времени, меня попросили пройти на другую, закрытую кассу, чтобы решить вопрос уже не в общей очереди.

Старший кассир продолжила нажимать волшебные кнопки уже на другом аппарате, но чуда не происходило.

"Слушайте, а давайте оформим возврат наличкой?",

- робко спросила я.

Товар я оплачивала картой, но пока стояла в очереди, сильно поднаторела в вопросах возврата, и теперь знаю, что его обязаны оформить любым доступным образом. Вернуть деньги должны хоть как: на карту, с которой была совершена транзакция, на другую вашу карту, наличными деньгами.

"Мы не можем так сделать, у нас программа ошибку выдает",

- ответила кассир, не поднимая на меня взгляда.

"Да, но программа - это ваша внутренняя система, а согласно Закону о защите прав потребителей, вы можете просто отдать деньги за покупку наличными, и тогда мы разойдемся. Вы нарушаете правила Роспотребнадзора",

- пыталась я отстаивать свою позицию.

"Вот и звоните тогда в свой Роспотребнадзор! У нас тут свои правила".

Еще 15 минут борьбы с программой, выдающей ошибку, мне удалось получить чек, подтверждающий, что возврат оформлен. Кстати, за колеровку деньги не вернули, выдали возвратный чек только на саму краску. Но я была морально не готова идти еще на один круг разбирательств.

Прошло три дня, деньги пока не вернули. Писала в банк, мне ответили, что возврат идет до 15 суток, посмотрим. Честно говоря, надежды увидеть свои кровные не много, равно как и желания возвращаться в тот строительный. Пожалуй, хорошо, что они закрываются.

Хитренькие покупатели

Свои правила устанавливают не только продавцы, но и покупатели. Пользуясь правом на возврат товара в течение 14 дней, некоторые девушки придумывают себе такое развлечение. Покупают какую-нибудь красивую одежду на случай торжественного мероприятия или фотосессии, носят ее, не снимая бирок, а прикалывая их аккуратно с изнаночной стороны булавкой, а после - возвращают в магазин, как ни в чем не бывало.

Главное правило таких модниц-однодневок: покупать то, что будешь носить, если не получится сдать вещь назад.

Такие дамы используют магазины, как какой-то прокат одежды, поэтому, взяв вещь на примерку, внимательно осмотрите состояние вещи: стойкий запах парфюма, следы косметики и дезодоранта могут говорить о том, что вещь уже была в эксплуатации. И обязательно стирайте только что купленное. На всякий случай.

Билеты в театр или кино тоже можно вернуть

А вы знали, что это возвратный товар? Сделать это можно, даже если вы просто передумали идти. Но в таком случае следует озаботиться как можно раньше этим вопросом, у меня был именно такой вариант. У меня поменялись планы, а билеты, дорогие и купленные очень заранее, пропадали. Вернуть их удалось без лишних проблем.

При обращении за суммой на возврат за 10 дней до мероприятия вернуть обязаны всю сумму, за 5-10 дней - уже половину, а за 3-5 дней до мероприятия уже лишь 30%. Если возврат вы решили оформить впритык к дате, то рискуете остаться вообще без денег за неиспользованные билеты, и это вполне законно.

Кстати, если пропускаете мероприятие по уважительной причине, которую можете подтвердить документально (например, справкой о болезни), в течение 14 дней после мероприятия можно обратиться за возвратом денег, вернуть обязаны полную стоимость.

Сейчас в мире пандемия коронавирусной инфекции, поэтому многие мероприятия отменяются или переносятся в связи с нестабильной обстановкой и действующими ограничениями. Если вас не устраивает новая дата развлечения, которое вы собирались посетить, то вы в полном праве потребовать полную стоимость на возврат.

Вернуть товар в магазин и не поседеть — реально

И все-таки это получается не у всех и не всегда. Главное - знать свои права и проявлять настойчивость, не идти на поводу у продавцов, которые стремятся устанавливать свои, внутренние правила, которые зачастую перечат как законам, так и здравому смыслу.

В конце концов, помните - на стороне продавца с вами говорят такие же люди, которым важен продуктивный диалог и адекватная беседа. Сотрудник, которому вы нагрубите, всегда будет меньше заинтересован в том, чтобы оказать вам посильную помощь.

Как говорится, вежливость ничего не стоит, но приносит много.