Эксперимент редакции: легко ли вернуть товар в магазин

Работает ли закон о Защите прав потребителей, так ли легко вернуть купленный товар с чеком или без него, а также на какие уловки идут сами покупатели, выясняла редактор "Рамблера".
Будет ли легко сдать купленный товар в магазин и вернуть за него деньги, зависит от многих факторов.
Новую вещь вернуть в магазин и получить за нее деньги назад достаточно просто: следует не пользоваться товаром, не портить упаковку, проверить, входит ли товар в список возвращаемых (например, нижнее белье по закону является невозвратной продукцией), доказать факт покупки вещи в конкретном магазине. Проще всего, если есть чек, но его отсутствие не является уважительной причиной для продавца, чтобы не принимать товар.
Приведу пример подобного на собственном опыте. Папа купил мне в подарок кофеварку, но я уже некоторое время не пью кофе и вещь будет просто занимать место на кухне. Отец сказал, что ему не хочется разбираться с тем, чтобы снова ехать в магазин. Тогда я решила воспользоваться правом на возврат продукции.
Моя кофеварка была куплена в крупной сети магазинов бытовой техники. Разговаривать по телефону я не люблю, решила воспользоваться онлайн-связью. Я написала в мессенджер, что хочу сделать, и стала ждать ответа.
Достаточно быстро подключился оператор, который разъяснил мне правила возврата продукции в моем случае.
А вот этот случай уже потрепал мне нервы.
Мы с мужем делаем дома ремонт. Сами, то есть правда все - вдвоем, вызывали только мастеров на замену окон, строительный магазин - наш второй дом, про которой мы бы с радостью хотели забыть, но пока никак.
Впервые в жизни решили воспользоваться услугой колеровки краски. Поехали в один из популярных сетевых магазинов, который, к слову, скоро закрывается. Поэтому в нем мало работников, а как следствие - мало открытых касс. Чтобы заказать подбор цвета, нужно сначала выбрать оттенок на стойке, где выполняют колеровку, затем оплатить товар и вновь вернуться к стойке с чеком. Я стояла в очереди почти час (суббота, разгар дня, работают две кассы из двадцати и лучше не станет, даже если очень возмущаться, потому что работать некому). Пришла с чеком на стойку колеровки и вижу, что ребята пробили мне фасадную краску под колеровку, когда мне нужна была для внутренних работ.
Проблему решили так: нужно вновь вернуться на кассу, отстоять очередь, сделать возврат этого заказа и оплатить другой, только что созданный, с правильный краской.
Я снова отстояла почти час, а когда моя очередь подошла, девочка-стажер с ужасом в глазах услышала от меня:
"Я хочу оформить возврат и оплатить новый заказ".
Менеджер, который ее обучал всем премудростям, взял ситуацию в свои руки, долго колдовал в своей кассе, но возврат пробить так и не смог. Позвали еще одного сотрудника, увы, он тоже не справился. Через 15 минут безуспешных попыток и под взглядом разъяренной ожиданием очереди было решено позвать старшего кассира. Она, правда, тоже ничем не смогла помочь и в какой-то момент касса просто-напросто зависла. На эту суматоху ушло в совокупности полчаса времени, меня попросили пройти на другую, закрытую кассу, чтобы решить вопрос уже не в общей очереди.
Старший кассир продолжила нажимать волшебные кнопки уже на другом аппарате, но чуда не происходило.
"Слушайте, а давайте оформим возврат наличкой?",
- робко спросила я.
Товар я оплачивала картой, но пока стояла в очереди, сильно поднаторела в вопросах возврата, и теперь знаю, что его обязаны оформить любым доступным образом. Вернуть деньги должны хоть как: на карту, с которой была совершена транзакция, на другую вашу карту, наличными деньгами.
"Мы не можем так сделать, у нас программа ошибку выдает",
- ответила кассир, не поднимая на меня взгляда.
"Да, но программа - это ваша внутренняя система, а согласно Закону о защите прав потребителей, вы можете просто отдать деньги за покупку наличными, и тогда мы разойдемся. Вы нарушаете правила Роспотребнадзора",
- пыталась я отстаивать свою позицию.
"Вот и звоните тогда в свой Роспотребнадзор! У нас тут свои правила".
Еще 15 минут борьбы с программой, выдающей ошибку, мне удалось получить чек, подтверждающий, что возврат оформлен. Кстати, за колеровку деньги не вернули, выдали возвратный чек только на саму краску. Но я была морально не готова идти еще на один круг разбирательств.
Прошло три дня, деньги пока не вернули. Писала в банк, мне ответили, что возврат идет до 15 суток, посмотрим. Честно говоря, надежды увидеть свои кровные не много, равно как и желания возвращаться в тот строительный. Пожалуй, хорошо, что они закрываются.
Свои правила устанавливают не только продавцы, но и покупатели. Пользуясь правом на возврат товара в течение 14 дней, некоторые девушки придумывают себе такое развлечение. Покупают какую-нибудь красивую одежду на случай торжественного мероприятия или фотосессии, носят ее, не снимая бирок, а прикалывая их аккуратно с изнаночной стороны булавкой, а после - возвращают в магазин, как ни в чем не бывало.
Главное правило таких модниц-однодневок: покупать то, что будешь носить, если не получится сдать вещь назад.
Такие дамы используют магазины, как какой-то прокат одежды, поэтому, взяв вещь на примерку, внимательно осмотрите состояние вещи: стойкий запах парфюма, следы косметики и дезодоранта могут говорить о том, что вещь уже была в эксплуатации. И обязательно стирайте только что купленное. На всякий случай.
А вы знали, что это возвратный товар? Сделать это можно, даже если вы просто передумали идти. Но в таком случае следует озаботиться как можно раньше этим вопросом, у меня был именно такой вариант. У меня поменялись планы, а билеты, дорогие и купленные очень заранее, пропадали. Вернуть их удалось без лишних проблем.
При обращении за суммой на возврат за 10 дней до мероприятия вернуть обязаны всю сумму, за 5-10 дней - уже половину, а за 3-5 дней до мероприятия уже лишь 30%. Если возврат вы решили оформить впритык к дате, то рискуете остаться вообще без денег за неиспользованные билеты, и это вполне законно.
Кстати, если пропускаете мероприятие по уважительной причине, которую можете подтвердить документально (например, справкой о болезни), в течение 14 дней после мероприятия можно обратиться за возвратом денег, вернуть обязаны полную стоимость.
Сейчас в мире пандемия коронавирусной инфекции, поэтому многие мероприятия отменяются или переносятся в связи с нестабильной обстановкой и действующими ограничениями. Если вас не устраивает новая дата развлечения, которое вы собирались посетить, то вы в полном праве потребовать полную стоимость на возврат.
И все-таки это получается не у всех и не всегда. Главное - знать свои права и проявлять настойчивость, не идти на поводу у продавцов, которые стремятся устанавливать свои, внутренние правила, которые зачастую перечат как законам, так и здравому смыслу.
В конце концов, помните - на стороне продавца с вами говорят такие же люди, которым важен продуктивный диалог и адекватная беседа. Сотрудник, которому вы нагрубите, всегда будет меньше заинтересован в том, чтобы оказать вам посильную помощь.
Как говорится, вежливость ничего не стоит, но приносит много.
Делаем выводы.