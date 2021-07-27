Эксперимент редакции: "Подросток пытался совершить кражу"

Довольно часто мы слышим от знакомых о том, как в общественном месте людям становятся плохо, и при этом практически никто из прохожих не приходит на помощь. Одни просто проходят мимо, а другие молча стоят и ничего не делают. Только единицы подойдут к пострадавшему и начнут оказывать помощь или хотя бы вызовут скорую. Редактор "Рамблера" решила провести социальный эксперимент. На протяжении часа она сидела на остановке с закрытыми глазами, чтобы выяснить, как поведут себя окружающие ее люди.

Фото: из личного архива из личного архива

Начало

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Свой эксперимент я решила провести ближе к вечеру, когда многие люди возвращаются с работы домой. Также мною было выбрано многолюдное место, а именно остановка возле выхода из метро. Своего знакомого я попросила наблюдать за происходящим со стороны.

Эксперимент начался, когда на остановке появилось достаточное количество людей. У меня были закрыты глаза, склонена голова и руки сложены в замок. В первые двадцать минут эксперимента некоторые люди просто периодически на меня смотрели, а другие и вовсе не обращали внимания.

Дополнение

Спустя время для своего эксперимента я решила поставить рядом с собой открытую сумку, где лежал телефон, бумажник и картхолдер. И с этого момента эксперимент обрел свои краски. Через некоторое время ко мне подсел юноша в возрасте примерно 15 лет. Он довольно долго сидел и периодически смотрел на меня и на сумку. Напомню, что все это время за экспериментом наблюдал знакомый. Через несколько минут он обратился ко мне: "Девушка". Я решила промолчать. И еще спустя мгновенье, когда людей на остановке стало меньше, он дотронулся до сумки, огляделся вокруг и вытащил телефон. Знакомый тут же позвонил на мой номер и я открыла глаза.

Этому мальчику я рассказала про социальный эксперимент, а также о том, почему там не следует поступать. На это он ответил, что все понял и мигом от меня ушел. Несмотря на поступок, после моих слов, я заметила, что он покраснел и в глубине души ему и правда было стыдно. Радует, что он не убежал и мы со знакомым довольно быстро среагировали на ситуацию.

Эксперимент продолжился. Никто из людей, стоящих на остановке, так и не предложил мне помощь или хотя бы не сказал об открытой сумке. Лишь в конце эксперимента ко мне подошли двое молодых людей, которые довольно долго ждали свой транспорт, и сказали о том, что у меня открыта сумка и попросили проверить, не украли ли что-нибудь из нее.

Итог