Как я неделю жила по расписанию Франклина

Уметь дисциплинировать себя и составлять план дел хотя бы на день — дело, безусловно, нужное. Но иногда с самого утра все идет не так и самый идеально выстроенный план рушится до основания. Блогеры, психологи и специалисты во многих других областях твердят, что планирование помогает систематизировать поток дел, распределять обязательства и справляться с делами быстрее и лучше. Но мы решили не уповать на советы современников, а попробовать взять за основу опыт довольно успешных предшественников. Редактор “Рамблера” попыталась неделю прожить по расписанию Бенджамина Франклина и рассказывает о том, что из этого вышло.

Фото: Кадр из фильма «Дневник Бриджит Джонс» Кадр из фильма «Дневник Бриджит Джонс»

Американский политический деятель очень любил расписания и продумывал свои планы далеко вперед. Повседневному же своему режиму следовал неукоснительно. решила проверить, возможно ли жить по этому расписанию в современных реалиях.

Видео дня

Для начала, собственно, расписание:

Просыпался Франклин в 5 утра и три часа посвящал повседневным утренним делам: проснуться, позавтракать, привести себя в порядок, спланировать какие-то моменты, узнать что-то новое и т.п.

Время с 8:00 до 12:00 он отдавал работе.

С 12:00 до 14:00 делал передышку на обед, чтение и просмотр писем и отчетов. Затем до 18:00 снова занимался работой.

С 18:00 до 22:00 Франклин посвящал вечерним делам: музыке, чтению, общению. В это же время ужинал и анализировал прошедший день перед тем, как отправиться спать.

Сразу признаюсь, прожить по этому расписанию 7 дней мне оказалось не под силу, но я честно придерживалась режима Франклина 5 суток. С единственной поправкой — проснуться в 5 утра я так и не смогла. Договорилась с собой, что подъем перенесу на 6 утра, а дальше — все по расписанию.

Ранние подъемы внесли в жизнь разнообразие. Я предпочитаю по возможности просыпаться несколько позже, да и ко сну отходить привыкла точно не в десять часов вечера. Тем не менее, надо признаться, просыпаться в 6 утра оказалось вовсе не так сложно, как я предполагала. В какой-то степени мне это даже понравилось и в чем-то я начала понимать приверженцев ранних подъемов. Внезапно появляется время исключительно на себя, есть возможность спокойно принять душ, позавтракать, не спеша, заняться, например, йогой или почитать.

Утреннее рабочее время тоже занесу, пожалуй, в копилку плюсов данного расписания. С утра, после спокойного личного времени работать легко и приятно.

Время обеда и послеобеденного отдыха с просмотром личных писем (в наши дни, разумеется, электронных), ленты социальных сетей, новостей и прочего общения, откровенно говоря, стоило бы тратить на сон. Поскольку вторая половина рабочего дня на третьи сутки жизни про расписанию стала даваться довольно сложно, превратившись в борьбу со сном.

Справедливости ради стоит отметить, что к концу эксперимента (когда я, наконец, приучила себя засыпать хотя бы в 23 часа) сонливость преследовать перестала. Увы, дневного сна в своем расписании Франклин не предусмотрел, поэтому пришлось, как говорится, работать с тем, что есть.

Вечернее времяпрепровождение по расписанию знаменитого политика тоже не вызвало трудностей: занималась обычными делами. Исключение лишь в том, что надо было оказаться в кровати в 22:00. Это сильно сокращает привычные вечерние активности. Тем более, что уснуть даже при условии раннего подъема, я поначалу не могла.

За пять дней жизни по расписанию Франклина я поняла, что в современном мире жить в таком режиме довольно сложно. Стоит отметить, что на эксперимент я решилась в тот момент, когда оставалась одна: двое детей были на даче. Во время их присутствия вряд ли я смогла бы продержаться хотя бы день. Занятия, школа, спортивные секции и прочие ежедневные семейные радости Франклин в своем расписании, увы, не предусмотрел. Как не предусмотрел и время на путь от дома до работы и обратно, например. Для меня этот фактор не был существенным, поскольку я работала из дома, но большинству, полагаю, доставил бы неудобства.

Вообще надо сказать, социально активным людям в наши дни это расписание не слишком подходит: практически нет времени на развлечения и общение с друзьями, на спорт (пришлось активности буквально пытаться “впихивать” в утренние и вечерние свободные часы.