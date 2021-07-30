«Было страшно, тело будто парализовало»

В высоком ритме жизни мы привыкли чуть ли каждый день выходить из зоны комфорта и сталкиваться с нервными ситуациями. Чтобы держать себя в тонусе и не давать нервным клеткам погибать, многие сегодня пробуют различные медитативные и дыхательные практики. Редактор "Рамблера" испытал на себе всю силу холотропного дыхания и вошел в транс.

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Предисловие

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Я давно занимаюсь йогой, медитацией и киртаном (— форма духовной практики в индуизме и сикхизме, заключающаяся в коллективном воспевании имён и славы Бога). Первое время к подобным практикам я относилась скептически, но теперь могу с уверенностью сказать, что они действительно благоприятно сказываются на ментальном состоянии и способствуют расширению границ сознания. Собственно, неудивительно, что спустя некоторое время мне захотелось попробовать что-то более глубокое. Так я и познакомилась с холотропным дыханием.

Определение холотропа

Начну, пожалуй, с объяснения, что же представляет из себя эта практика. Она базируется на гипервинтиляции легких, в результате которой в крови снижается уровень углерода, что приводит к состоянию транса. Чтобы добиться такого эффекта, нужно лишь дышать определенным образом (позже я расскажу об этом подробнее). Холотроп помогает избавиться от подсознательных страхов и переживаний, а также выравнивает эмоциональный фон.

Интересное предложение

На практику меня позвала знакомая девочка. Она, активно жестикулируя, с глазами, полными восторга, рассказала, что приезжает индонезийский гуру с другого уголка острова (мы сейчас живем на Бали). Мне кажется, меня подкупил энтузиазм подруги, и я тоже решила попробовать. Приехав к назначенному времени, я немного нервничала. Я не успела толком подготовиться к практике, разузнать о ней побольше.

Начало практики

Всего присутствующих было не больше десяти человек. И что примечательно: из нас был только один мужчина, не считая, конечно, самого гуру. Мы расстелили свои коврики по кругу, в центре которого из цветов и свечей была сооружена непонятная, но очень красивая конструкция.

Перед началом практики нам провели небольшой экскурс на английском языке, рассказав, из каких этапов будет строиться практика и показав, как нужно дышать. Суть техники заключается в глубок дыхании носом. При этом важно дышать именно животом - грудь должна оставаться неподвижной. Я вздохнула с облегчением. Мне, человеку, долгое время практикующему медитации, показалось это вполне безопасным и привычным делом. Но если бы я только знала, как ошибалась.

Погружение в транс

Мы легли в горизонтальное положение и закрыли глаза. Некоторое время каждый из нас мысленно настраивался на практику под звуки гонга. Приятно было слышать терпкий запах благовоний. Расслабившись и успокоившись, я сменила вектор внимания, направив его на дыхание. В процессе выполнения новая техника показалась мне слишком мощной. Дышать приходилось быстро и довольно глубоко. Я ощущала, как тело начинает становиться ватным, меня немного бросило в жар, и даже мысли в голове сбились будто в ватный ком. Все мое внимание было приковано к дыханию. Я ощущала, как проваливаюсь в новое для меня состояние - на грань между сознанием и подсознанием.

Паническая атака

Но в какой-то абсолютно незаметный для меня момент мое состояние резко ухудшилось. Кисти рук и нижнюю часть лица пронзила адская, нестерпимая боль. Никогда в жизни я не испытывала ничего подобного. Мне было очень страшно, тело будто парализовало. Всеми силами я старалась пошевелить хотя бы кончиком пальца в надежде, что боль отступит, но сделать мне этого не удалось. Разум стал мрачным, испуганным. Казалось, что у меня началась паническая атака. Мне хотелось орать, но губы застыли в оскале, и я не могла выдавить из груди даже мычания. Казалось, что этот ужас не кончится никогда.

Выход из транса

Мне сложно сказать, сколько времени я провела в таком состоянии. Время в трансе довольно сильно искажается. Я совру, если этот момент пролетел быстро, скорее, наоборот. Он тянулся бесконечно долго. Вся боль, обиды и страхи будто бы вылезли из темноты, обрушившись на меня непосильной ношей, тянущей на самое дно. Освободиться мне помогла привычная медитация випассана. Поняв, что я не могу выйти из транса физически, я решила попробовать сделать это при помощи ума. Собрав все свои мысли в кучу, я начала мысленно сканировать свое тело и отслеживать ощущения при вдохе и выдохе. Я ощутила, что паралич стат медленно отступать, тело стал тяжелым и незаметно для себя я погрузилась в сон.

Естественная реакция

Проснувшись, я ощутила прилив энергии. Будто мне вкололи порцию адреналина. Бешено колотилось сердце, хотелось вскочить и убежать, но я заставляла себя лежать до завершения практики. Дотянуть до конца я смогла, но с момента пробуждения разум мой был беспокойным и никак не мог сосредоточиться. Поэтому я лежала и анализировала свой необычный опыт. Меня пугала такая бурная реакция моего тела, но, как оказалось, зря. После практики мы все делились своими ощущениями, и выяснилось, что ни я одна испытывала сильные боли и паралич. Гуру объяснил, что не стоит бояться, - это абсолютно естественная реакция для первого раза. Через боль выходят все наши зажимы, страхи и комплексы, таким образом мы избавляемся от них, исцеляя себя.

Вывод