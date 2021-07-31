«Собрала вещи и убежала»: как я пошла на нудистский пляж

Единственный пляж для нудистов в Москве находится в Серебряном Бору. Власти много раз грозились его закрыть, однако люди продолжают туда ходить и делают это еще с советских времен. Редактор «Рамблера» побывала на нудистском пляже в разгар сезона и рассказывает, как там все устроено.

Фото: Кадр из фильма "Евротур" Кадр из фильма "Евротур"

Я ничего не имею против нудистов и считаю классным, что люди не стесняются своего тела, и в городе есть отдельные пространства для этого. Но у меня было убеждение, что нудистские пляжи жизнеспособны только где-нибудь в Европе, но не в России, учитывая уровень толерантности в стране.

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Я была в общественных банях, и, в принципе, голые тела людей меня не смущают, если они, конечно, не бегают по Красной площади. Но казалось, что в Москве это будет прибежище извращенцев. Помните фильм «Евротур», в котором героиня развязывает купальник, и за ними бегут жаждущие женщины нудисты? Именно так я представляла свое появление на пляже без одежды.

Как вообще устроен нудистский пляж в черте города;

Насколько это безопасно;

И сложно ли впервые раздеться перед толпой людей. Я не самый раскрепощенный человек на свете, и мне некомфортно раздеваться даже перед собственной мамой, но я хотела узнать:

Как я добиралась

Говорят, до Серебряного Бора добираться своим ходом неудобно, лучше на автомобиле, но на самом деле нет. Гораздо проблематичнее припарковать машину в выходной день, чем проехаться на общественном транспорте. От станции метро «Полежаевская» до бора каждые 10 минут ходит маршрутка 390. Чтобы попасть на нудистский пляж, нужно доехать до конечной остановки «Серебряный Бор (пляж 3)». Дорога заняла около 15 минут, и потом примерно столько же нужно было пройти пешком. Пляж для нудистов находится чуть дальше парковки у пляжа 1.

из личного архива

Что там происходит

Нудистский пляж начинается очень внезапно: нет никаких предупреждающих знаков и ограждений. Ты идешь-идешь, и внезапно из-за куста появляются десятки голых людей. Почти как в последней сцене «Парфюмера» только с соблюдением дистанции.

Кое-где есть сетчатый забор, но люди отдыхают далеко за его пределами, и любой незнающий может забрести туда случайно, гуляя по лесу. Я видела много удивленных лиц, и это, конечно, минус. Даже обычный городской пляж по соседству огорожен, там есть уборные и кафе. На нудистском пляже этого всего нет. Вместо туалета здесь лес. В принципе, в этом тоже есть логика — полное единение с природой.

Кто-то отдыхает парами, кто-то — по одиночке. Есть целые компании. Поначалу картинка сбивает с толку, и ты стараешься хотя бы на всех не пялиться.

Большинство нудистов — мужчины средних лет, пенсионеры. Женщины тоже есть, но их гораздо меньше. Еще меньше молодых людей. При этом все, кроме тебя, ведут себя очень обыденно, едят, пьют пиво, загорают, откровенно расставив ноги, играют в волейбол и плавают в Москва-реке. Нудисты там даже рисуют и занимаются йогой.

из личного архива

Территория пляжа огромная. Это не одна оборудованная зона, а множество точек на протяжении пары километров вдоль берега. Все лежат, где попало: кто-то на песке, кто-то в кустах или под деревом, кто-то — у воды. Пляж выглядит не как Сочи в июне, и можно уединиться под елью, хотя людей в выходной день много. Лежаков там нет, но есть деревянные настилы на возвышении — что-то наподобие длинных столов, на которых распластались голые тела. Отдельное место негласно принадлежит нудистам нетрадиционной ориентации.

По моему лицу все сразу поняли, что я в первый раз. Ко мне несколько раз подошли мужчины, чтобы спросить, чем мне помочь, потому что выглядела я, с их слов, очень испуганно. Но мне было сложно говорить с человеком без одежды, и делать вид, что его оголенные части тела меня не смущают. Привыкнуть не получилось.

Раздеваться самой было тоже очень неловко. Думаешь: "Сейчас все будут меня разглядывать". Но в реальности все заняты своими делами и такого, что кто-то откровенно глазеет, нет. Я осмелилась снять только топик, но на это нудистам все равно. Вокруг было много людей в купальниках и, вроде, их не избили.

Безопасность

С виду нудистский пляж выглядит очень дружелюбно. В какой-то момент я даже подумала: "Вау, как здорово". Островок свободолюбивых людей. Но на самом деле у нудистского пляжа есть неприятная сторона, с которой я столкнулась, проведя там не больше двух часов.

На пляже у меня внезапно появился "проводник". Молодой человек по имени Саша, нудист со стажем (в шортах), который рассказал мне все, что нужно было знать новичку. По его словам, днем можно застать пары за интимным процессом, а по вечерам некоторые нудисты разжигают там костры и устраивают оргии, и он тоже в них участвовал. Поэтому, если к тебе подошли с вопросом "Ты в теме?", это намек на продолжение.

из личного архива

В какой-то момент разговора Саша попросил его сфоткать, я согласилась, и он снял передо мной трусы — воу! С другой стороны, какими еще должны быть снимки с нудистского пляжа. Но за ню-фото от моего собеседника последовало несколько внезапных предложений. Для него это было обычнее разговора о погоде, но я в ответ собрала вещи и убежала.