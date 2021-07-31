«Чтобы выглядеть стильно, не нужно много одежды»

Довольно часто женщины сталкиваются с проблемой под названием «нечего надеть». Причем это случается и с теми, у кого гардероб буквально трещит по швам. Чтобы раз и навсегда перестать тратить часы на поиск нужного лука, необходимо научиться сочетать предметы одежды между собой. Редактор «Рамблера» докажет, что буквально из пяти вещей можно собрать несколько нарядов на все случаи жизни.

Многие годы я тратила уйму времени и сил на шоппинг. Я могла пойти в магазин с целью купить новую пару джинс, но возвращалась домой с огромными пакетами платьев, топов и других ненужных вещей. Причем неоднократно случалось так, что приобретенный предмет гардероба месяцами продолжал висеть в шкафу, ведь надеть его просто не было повода. Устав от бесконечного складирования одежды, первое, что я сделала - избавилась от вещей, которые не примеряла хотя бы месяц. После я решила минимизировать их количество, сделав опор на базовые, легко сочетаемые между собой вещи.

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Летний сезон сейчас в самом разгаре, поэтому и капсулу я решила собрать соответствующую. Я учла все возможные погодные условия, поэтому в ее основу легли: черная базовая футболка с круглым вырезом, бежевое платье миди без рукавов, кроп-топ коричневого цвета, небесно-голубой кэжуал костюм с шортами и лонгсливом и рубашка с длинным рукавом из черного денима.

Жаркая погода

Если на улице слишком тепло, то стоит взять за основу платье. Модель такого кроя подойдет для любой фигуры, а бежевый цвет подчеркнет загорелую кожу. Его можно носить как самостоятельный предмет гардероба. Но, кроме того, его легко комбинировать как с футболкой, надев ее под низ, так и с кроп-топом, но его следует натянуть сверху.

Из личного архива

Лично у меня не всегда есть возможность надеть платье. Согласитесь, оно крайне неуместно, например, во время езды на велосипеде или прогулки с собакой в парке. Именно на такие случаи у меня в шкафу висят шорты. В жаркую погоду я надеваю их либо с топом, либо с футболкой.

Из личного архива

Прохладная погода

Даже в тропиках вечерами бывает прохладно. Поэтому после заката я всегда стараюсь утеплиться. Мой самый любимый вариант - кэжуал костюм. Шорты и лонгслив небесно-голубого цвета никогда меня не подводили. Но носить его каждый день, к сожалению, нельзя. Приходится импровизировать. Я сочетаю кофту, в том числе с платьем. Выглядит такой лук, на мой взгляд, намного женственнее.

Из личного архива

Но если голубой цвет может быстро надоесть, то черный - никогда. Рубашка из денима - маст хэв каждой модницы. Это абсолютно универсальный предмет гардероба, который подойдет и для прогулки, и для вечеринки, и для неформального ужина в ресторане. Стоит лишь подобрать к ней соответсвующий низ. Я, опять же, сочетала рубашку и с платьем, и с шортами, надевая под низ футболку или топ (фото в нем нет, но принцип такой же, как с футболкой).

Из личного архива

Вывод