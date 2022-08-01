Как читать книги с пользой для себя: 5 советов на каждый день

Чтение — увлекательный развивающий процесс, которому, как и всему в мире, нужно научиться. Далеко не каждый человек, который читает чуть ли не по двадцать книг в месяц, на самом деле умеет выносить из каждого текста пользу для себя и своей жизни, хотя делать это, на самом деле, не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Психолог, коуч по женской энергетике и блогер Кристина Руссо подсказала нам 5 лайфхаков, с помощью которых любая книга станет для вас полезна.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Ориентируйтесь на качество, а не на количество

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Самое первое и главное правило, которое нужно ввести в свою жизнь — не пытайтесь читать больше. Ведь можно прочитать за месяц тридцать книг и в итоге даже не суметь рассказать, о чем они были. Наш мозг устроен таким образом, что он не сразу запечатляет в себя информацию, на это нужно некоторое время, поэтому после каждой книги давайте себе хотя бы несколько дней на переваривание прочитанного. Это также даст вам немного отдохнуть и набраться сил.

Заведите читательский дневник

Если вы будете записывать информацию о прочитанном, вам будет гораздо легче вычленить из этого пользу. Вовсе не обязательно полностью пересказывать сюжет книги, достаточно выписать ключевые заинтересовавшие вас моменты — что-то, что заставило задуматься и начать анализировать происходящее.

Также важно выписать тему и главную мысль произведения, которые вы определите самостоятельно — это заставит вас вспомнить все то, о чём шла речь в сюжете книги и еще раз хорошенько все обдумать.

Запаситесь закладками

Система отметок цветными стикерами очень удобна. Купите себе набор из понравившихся цветов и сразу для себя определите, что и каким цветом будете отмечать. Например, понравившиеся цитаты — желтый, мысли героев, которые поразили вас и заставили задуматься о чем-то в своей жизни — синий, и так далее. Так вы сможете даже спустя долгое время после окончания чтения вернуться к книге и, ориентируясь на цвета стикеров, вспомнить то, что вас в ней зацепило.

Не ограничивайте себя

Не бывает такого, что человеку может нравиться только один жанр среди множества, это означает лишь то, что он просто не попытался поискать. Читайте разные книги. Причем не стоит концентрироваться только на художественной литературе, попробуйте найти что-то интересное и в других направлениях.

Это может быть что-то по сфере вашей работы или учебы, благодаря чему вы сможете усовершенствовать себя. Книги могут помогать развивать не только литературный опыт, но и жизненный — не забывайте об этом.

Читайте комфортно