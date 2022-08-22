10 книг о сильных женщинах, которые вдохновят вас на перемены

1. Эми Пурди «Шаг вперед»

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История девушки, которая, потеряв ноги, научилась танцевать. Это не просто автобиография, это своего рода обращение ко всем, кто перестал верить в собственные силы, и, остановившись перед какими-то жизненными препятствиями, оставил свою мечту.

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В юности Эми долго искала себе занятие по душе, но когда друзья однажды позвали её покататься на сноуборде, поняла, как это здорово во время спуска наслаждаться своей силой и ловкостью, любоваться природой и чувствовать прилив адреналина…

Она жила сноубордом, можно сказать, нашла свой путь, но болезнь всё изменила.

Обычная простуда – думали сначала, а потом ноги, руки и всё тело посинели, Эми впала в кому. Ужасный диагноз бактериальный менингит означал одно — если и останешься в живых, то инвалидность неизбежна!

Эми пришлось ампутировать обе ноги.

Она постепенно возвращалась к жизни: привыкала к протезам, училась ходить, вышла на работу, начала водить машину… и снова кататься на сноуборде.

Благодаря своей силе воли и любви к жизни Эми добилась многого. Как у нее все это получилось и чего стоило, она откровенно рассказывает своим читателям, делая главный посыл:

«Если жизнь не идет по намеченному плану, не нужно бояться что-то изменить. И идти дальше!»

2. Джаннетт Уоллс «Замок из стекла»

Одна из тех книг, которая призвана изменить жизнь.

Детство Джаннет, которая выросла в многодетной семье, буквально ужасает. Отец — пьяница. Инфантильная мать — запоем читает книги. Ни постоянного места жительства, ни семейных ценностей, ни любви к своим детям, которые просто предоставлены сами себе.

При всем этом дети выросли прекрасными людьми.

Главное — они, несмотря ни на что, любят родителей и стоят друг за друга стеной. Рано повзрослев и став самостоятельными, они научились решать бытовые вопросы, ответственно подходить к учёбе, зарабатывать деньги.

Это история взросления девочки, которая, уже став взрослой, поняла, что нужно принимать людей такими, какие они есть…

3. Автобиография Коко Шанель «Жизнь, рассказанная ею самой»

Настоящее откровение величайшей женщины 20 века, которая поведала не только о своём профессиональном пути, но и своей любовной истории…

Коко Шанель прожила яркую долгую жизнь.

Вопреки неурядицам судьбы она шла к своей цели. Стала не просто модельером, а настоящим эталоном в мире моды и в судьбе каждой женщины.

Из первых уст вы узнаете о её непростом детстве, становлении в профессиональной сфере и как женщины.

Чтобы стать успешной ей, не имеющей связей, приходилось прибегать к помощи всемогущих любовников. И мужчины помогали реализовывать таланты этой неповторимой и великолепной женщины.

Но за свой успех Коко Шанель заплатила сполна, и об этом откровенно рассказывает в своей книге…

4. Йенс Андерсен «Астрид Линдгрен. Этот день и есть жизнь»

Биография еще одной знаменитой женщины говорит о том, что можно вопреки общественному мнению стать счастливой.

В книге раскрывается характер этой великой сказочницы Астрид Анны Эмилии Эрикссон (1907–2002 гг.), больше известной как Астрид Линдгрен.

Ее книги известны во всем мире. Они переведены почти на сто языков, а их суммарный тираж превысил 150 миллионов экземпляров. Но кто знает, что пришлось пережить этой бунтарке, независимой и жизнелюбивой матери-одиночке?

Поклонникам писательницы эта книга позволит понять ее мысли и отношения ко многим мировым событиям, нашедшие отражения в культовых ее произведениях.

Собранные в издании личные архивы, письма, дневники, воспоминания друзей и родных дают возможность лучше узнать историю шведской писательницы.

5. Евгения Гинзбург «Крутой маршрут»

Нельзя обойти стороной ещё один автобиографический роман, который был впервые опубликован в одном из советских журналов в 1988 году.

Евгения Гинзбург написала «Крутой маршрут» после реабилитации.

Ее биография – это своего рода свидетельство страшных сталинских репрессий. Эти события нашли отражение в романе, а главное, то, что ей лично пришлось пережить.

Евгения Гинзбург изучала филологию в Казанском университете, интересовалась журналистикой. Преподаватель словесности и корреспондент городской газеты, жена и мама, красивая женщина потеряла все в одночасье!

На смену счастливой жизни пришли 10 лет тюрьмы и 8 лет в ссылке на Колыме. Она не сломалась, но по-новому взглянула на человеческие отношения. И именно эти наблюдения за судьбами людей помогли ей справиться с отчаянием.

6. Томас Гарди «Вдали от обезумевшей толпы»

С каким удовольствием мы порой окунаемся в романтическую драму, переживаем вместе с ее героинями, восхищаемся их характерами.

Классический английский роман Томаса Гарди «Вдали от обезумевшей толпы» показывает, какими должны быть отношения влюбленных. И только настоящей сильной женщине позволено слушать не только свое сердце, но и обратиться к разуму.

Главная героиня Батшеба, получив в наследство ферму, превращается в деловую женщину. А как же любовь? Да, без этого вдохновляющего чувства прожить очень непросто.

За ней ухаживают трое разных по характеру мужчин. И их чувства такие же разные, как они сами: смешные, лживые, настоящие.

Что спасет запутавшуюся героиню? Каким будет финал этой истории любви?

7. Мария Воронова «Ледяное сердце Северины»

В психологическом романе «Ледяное сердце Северины», автором которого стала Мария Воронова – практикующий врач, кандидат медицинских наук, речь пойдет, конечно, о любви.

В книге рассказывается о судьбе трех женщин, которые по-разному представляют, что такое настоящее счастье.

Работа и профессиональная реализация, семейный быт и служение мужу или все же любовь? Что должно выйти на первый план? Или стоит все совместить?

Героиням и читателям предстоит понять, из каких факторов состоит счастье.

8. Лиз Мюррей «Клуб бездомных мечтателей»

«Пока есть мечта, все возможно!» — такова главная мысль биографического издания Лиз Мюррей «Клуб бездомных мечтателей».

История одной девушки, которая выросла в семье наркоманов, заставляет задуматься о тех социальных проблемах, о которых порой мы стараемся и не думать.

А между тем, у детей наркоманов, оказывающихся в большинстве своем беспризорными, есть два варианта: принять жизнь родителей и пойти по их пути или выстроить собственную счастливую жизнь, где нет места наркотикам.

Главная героиня выбрала второй путь, и ее история может стать хорошим мотиватором к достижению целей.

9. Уорис Дири «Цветок пустыни»

Реальная история сомалийской фотомодели Уорис Дири описана в автобиографической книге «Цветок пустыни».

Эту книгу непременно нужно прочитать тем, кто перестал радоваться своему достатку, погряз в мелких проблемах и не ценит жизнь.

Главная героиня вспоминает о жизни и страшных традициях одного из кочевых племён в пустыне, откуда она родом.

Вся эта дикость противоречит ее внутреннему миру, и она решает все изменить: убегает из дома, начинает самореализовываться, создает фонд по борьбе с нестандартными и страшными обрядами, становится моделью и одной из популярных женщин среди общественности.

10. Терезе Ревэй «Твоя К.»

Достойна внимания история одной семьи, описанной в книге Терезе Ревэй «Твоя К.».

Действия начинаются в России в 1917 году. Революция заставила семнадцатилетнюю дворянку Ксению Осолину ради своей семьи бежать за границу.

Чужая страна готовит множество испытаний русским эмигрантам.